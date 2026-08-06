- Vatrogasci heroji koji su došli iz Španije sada idu u Deliblatsku peščaru da pokušaju da ugase požar koji je težak, i zadatak je prilično komplikovan i kompleksan, tako da ćemo uključiti po prvi put i helikoptere Vojske Srbije i pripadnike Vojske Srbije, i onda ćemo pojačavati prisustvo pripadnika Vojske Srbije ukoliko bude potrebno. U svakom slučaju, ponosan sam na sve ove divne ljude, na njihove porodice, i da imate u vidu koliko je to težak zadatak bio u Španiji: oni su ovim vozilima putovali 29 sati do Španije, 29 sati, i tako umorni morali da idu u gašenje požara - rekao je on na dočeku vatrogasaca iz Srbije koji su pomagali u gašenju požara u Španiji.