I Vojska Srbije biće angažovana na gašenju požara u Deliblatskoj peščari! Vučić: Branimo dva naseljena mesta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će na gašenju požara u Deliblatskoj peščari biti angažovana i Vojska Srbije.
- Vatrogasci heroji koji su došli iz Španije sada idu u Deliblatsku peščaru da pokušaju da ugase požar koji je težak, i zadatak je prilično komplikovan i kompleksan, tako da ćemo uključiti po prvi put i helikoptere Vojske Srbije i pripadnike Vojske Srbije, i onda ćemo pojačavati prisustvo pripadnika Vojske Srbije ukoliko bude potrebno. U svakom slučaju, ponosan sam na sve ove divne ljude, na njihove porodice, i da imate u vidu koliko je to težak zadatak bio u Španiji: oni su ovim vozilima putovali 29 sati do Španije, 29 sati, i tako umorni morali da idu u gašenje požara - rekao je on na dočeku vatrogasaca iz Srbije koji su pomagali u gašenju požara u Španiji.
On je dodao da postoje dva žarišta u Srbiji trenutno.
- Danas, večeras, u ovom trenutku, imamo velikih problema u Deliblatskoj peščari; branimo dva naseljena mesta, vetar je takav da preko šišarki raznese tu vatru na drugu stranu, i i dalje nam to predstavlja velike probleme. Ja sam vama zahvalan, i znam da ste vi već na raspolaganju i svojim kolegama, svojim prijateljima, celokupnom našem narodu. Drugi problem je u Ušću, tako da verujem da ćemo i jedno i drugo uspešno da rešimo.