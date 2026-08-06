Ministarka Đurđević Stamenkovski razgovarala sa gradonačelnikom Trebinja: Nastavljamo da jačamo duhovne, kulturne i nacionalne veze srpskog naroda (foto)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem.
"U Hercegovačkoj Gračanici u Trebinju, gde počiva veliki Jovan Dučić, razgovarala sam sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem o nastavku saradnje Republike Srbije i Grada Trebinja u negovanju kulture sećanja i očuvanju našeg nacionalnog identiteta.
Posebno me raduje što smo dogovorili da deca iz Trebinja učestvuju u obeležavanju jubilarne 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf. Želimo da mlade generacije imaju priliku da neposredno upoznaju jedan od najznačajnijih događaja naše istorije i da odaju poštu precima čija je žrtva utemeljila slobodu i državnost Srbije.
Nastavljamo da jačamo duhovne, kulturne i nacionalne veze srpskog naroda, jer je kultura sećanja temelj naše budućnosti.
Pozdravljamo ceo srpski narod rečima Jovana Dučića:
„Čuvaj se, moj rode, svojih stranputica,
Jer put neizvestan uvek je put vražiji.
Ne boj se jastreba nego kukavica,
Ne boj se lažova nego njine laži", navela je Milica Đurđević Stamenkovski na Instagramu.