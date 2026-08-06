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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem.

"U Hercegovačkoj Gračanici u Trebinju, gde počiva veliki Jovan Dučić, razgovarala sam sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem o nastavku saradnje Republike Srbije i Grada Trebinja u negovanju kulture sećanja i očuvanju našeg nacionalnog identiteta.

Posebno me raduje što smo dogovorili da deca iz Trebinja učestvuju u obeležavanju jubilarne 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf. Želimo da mlade generacije imaju priliku da neposredno upoznaju jedan od najznačajnijih događaja naše istorije i da odaju poštu precima čija je žrtva utemeljila slobodu i državnost Srbije.

Nastavljamo da jačamo duhovne, kulturne i nacionalne veze srpskog naroda, jer je kultura sećanja temelj naše budućnosti.

Pozdravljamo ceo srpski narod rečima Jovana Dučića: