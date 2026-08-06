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Preko 100 pripadnika nadlženih službi, pre svega vatrogasaca-spasilaca i dalje gasi velike požare na otvorenom u Ibarskoj dolini. Na nekoliko lokacija požari su sanirani, a kritična situacija trenutno je u blizini sela Seoce kod Ušća gde se vatra proširila na obližnju borovu šumu.

- Vatrom je zahvaćeno oko 80 hektara borove šume i oko 70 hektara niskog rastinja. Sve raspoložive jedinice su sve vreme na terenu i ulažu maksimalne napore da se požar što pre lokalizuje. Ono što je najvažnije uspeli smo da odbranimo kuće od opasnosti i meštani su sada bezbedni, rekao je za RINU Dejan Seizović načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu.

Foto: RINA

Moćni helikopter MUP-a crveni Kamov danas je poslat ka Studenici. Teren je prilično nepristupačan, a vatrogasci ulažu svu mehanizaciju i snagu da ga stave pod kontrolu. Pomoć iz vazduha u ovim teškim trenucima je presudna, jer je svaki minut važan.

Foto: RINA

- Helikopter je danas imao preko 50 naleta. Gašenja požara otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. U pomoć su stigli i zaposleni u reduzeću Srbijašume, pripadnici Štabova za vanredne situacije ali i sami građani, dodaje Seizović.

02:12 Spašene ugrožene kuće: Preko 100 vatrogasaca na terenu Izvor: RINA

Još jednom ističe da nema razloga za paniku i da nema ugroženih domaćinstava u opožarenom području u Ibarskoj dolini.

- Naše ekipe i ovu noć provešće na terenu i uložiti sve svoje napore da se požari lokalizuju i što pre stave pod kontrolu, poručio je Seizović.