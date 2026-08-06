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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje na lokalne pljuskove sa grmljavinom i jak vetar u pojedinim delovima Srbije, dok se u narednim danima očekuje nastavak veoma toplog vremena sa temperaturama do 39 °C.

Kako stoji u najnovijem upozorenju RHMZ, u toku večeri u Negotinskoj Krajini, delovima Vojvodine, kao i ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni vetar sa udarima preko 17 m/s (oko 60 km/h).

U ostalim predelima malo oblačno ili vedro uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.

Vreme narednih dana

U petak (07.08.) veoma toplo. Ujutro i pre podne u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 25 °C, a najviša od 34 do 37 °C.

Za dane vikenda (08 - 09.08.) na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalne temperature od 32 do 36 °C.

Sledeće sedmice (od 10.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka (krajnje izolovana). Temperatura u porastu - dnevni maksimumi od 34 do 39 °C.