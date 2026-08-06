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Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije upozorio je danas na prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), prema kojoj se naredne sedmice očekuje novi porast temperature i nastavak toplotnog talasa, saopšteno je večeras iz Vlade Srbije.

Kako stoji u saopštenju, prema najnovijem izveštaju dostavljenom Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, i danas su nastavljene aktivnosti svih nadležnih institucija i organa na sprečavanju posledica toplotnog talasa, suše i nedostatka vode.

Na većem delu teritorije Republike Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski, bez zalivanja, punjenja bazena i pranja površina, kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja. Agencija za zaštitu životne sredine prati kvalitet vode Dunava i Save na dnevnom i nedeljnom nivou, a sve informacije o stanju kvaliteta voda nalaze se na sajtu Agencije.

Foto: Marko Karovic

Aktivnosti JVP „Vode Vojvodine“ usmerene su ka ublažavanju posledica nepovoljne hidrološke situacije i obezbeđivanju funkcionisanja crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“ i Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav. Na lokaciji crpne stanice „Bezdan“ u toku su radovi na produbljivanju korita dovodnog kanala i formiranju zemljane brane, dok su u toku radovi na produbljivanju korita ispred crpne stanice „Bogojevo“, gde je osposobljen jedan agregat za ubacivanje sveže vode.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova angažovani su na sprovođenju mera zabrane zahvatanja vode iz Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav za korisnike sistema na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, odnosno na području Južnobačkog, Severnobačkog i Zapadnobačkog upravnog okruga, budući da se zabrana ne poštuje u potpunosti.

1/7 Vidi galeriju Nizak vodostaj na Dunavu Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

Nizak vodostaj utiče i na vodni saobraćaj i transport, jer smanjuje nosivost plovila, produžava vreme transporta i povećava troškove prevoza. Blagovremene mere nadležnih institucija doprinele su da plovidba Dunavom kroz Srbiju nije zaustavljena, ali se odvija u otežanim uslovima. Nadležne službe redovno prate stanje na međunarodnim plovnim putevima, sprovode hidrografska merenja, obeležavaju plovni put u skladu sa trenutnim uslovima i blagovremeno obaveštavaju brodare o svim promenama.

Operativni tim svakodnevno analizira i uticaj niskog vodostaja na funkcionisanje energetskog sistema i moguće posledice po snabdevanje električnom energijom i energentima. EPS AD kontinuirano prati vodostaj Dunava u svrhu hlađenja termoblokova u TE-KO Kostolac, posebno vodeći računa o koti Dunava kod ušća Nere zbog uticaja na sistem HE „Đerdap“. Takođe, akumulacije EPS AD održavaju se na potrebnom nivou kako bi se obezbedile dovoljne količine vode za hlađenje termoblokova u TE-KO Kostolac i TENT-u.

Operativni tim ukazuje i na najavu RHMZ, prema kojoj se sledeće sedmice ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U RHMZ ističu da su vodostaji na Dunavu, Savi i Velikoj Moravi u domenu niskih, a na Tisi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine. U naredna četiri dana na Savi, Velikoj Moravi i Tisi očekuju se stagnacija i manja kolebanja vodostaja, a na Dunavu stagnacija i manji porast vodostaja.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije kontinuirano prati stanje i u vezi sa drugim opasnostima na teritoriji Republike Srbije, a naročito rizikom od požara na otvorenom, i preduzima mere u skladu sa razvojem situacije i svojim nadležnostima.

1/4 Vidi galeriju Darko Tanasijević podelio kadrove sa lica mesta Foto: Printscreen Instagram