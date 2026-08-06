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Pripadnici Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa radnicima JP „Vojvodinašume“ i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nastavljaju intenzivnu borbu sa požarom u Deliblatskoj peščari, koji je do sada zahvatio više od 700 hektara.

- Na terenu je angažovano 105 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila i dva ATV vozila, četiri pripadnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sa dva vozila, 11 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa vozilom i kvadom, kao i 57 radnika JP „Vojvodinašume“ sa 17 vozila i šest radnih mašina - navodi se u saopštenju MUP.

Iz vazduha su neprekidno angažovana tri helikoptera Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova – Kamov Ka-32, H215 Super Puma i H145, koji dejstvuju na najkritičnijim delovima požarišta.

Intervencija je u toku, a sve raspoložive snage nastavljaju borbu kako bi požar bio stavljen pod kontrolu i sprečeno njegovo dalje širenje.

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