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Društvenim mrežama proširila se vest da je u Kragujevcu nestao Miroslav Todorović, koji se odaziva na nadimak Mira.

Kako je navedeno u objavi, on je poslednji put viđen danas oko 13 časova u krugu bolnice u Kragujevcu.

Miroslav Todorović
Foto: Drustvene Mreže

Na sebi je imao crnu majicu i crnu trenerku. Takođe u objavi stoji da je u pitanju osoba ometena u razvoju i da kod sebe nema lična dokumenta.

Uz objavu stoji i apel da građani, ako imaju bilo kakvu informaciju u vezi sa nestalim, to jave policiji.

Kurir.rs

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