Slušaj vest

Državljanin Velike Britanije kom je pozlilo na plaži u sicilijanskom letovalištu Letojani izašao je iz bolnice u Taormini, a ustanovljeno je da je imao zastoj rada srca.

Kako je Kurir pisao, Piteru (69) se posle izlaska iz vode slošilo, a među prvima mu je pomoć pruilža doktorka iz Beograda koja je bila uz njega dok nije srigla Hitna pomoć.

Foto: Kurir/R.N.

- Ustanovljeno je da je imao poremećaj u radu srca, inače on je pre nekoliko godina doživeo lakši srčani udar. Nakon pregleda i stabilizacije njegovog stanja, pušten je i on će sutra krenuti kući u Englesku - kaže za Kurir njegov zemljak i dodaje:

- Piter i njegova supruga se zahvaljuju ljudima sa plaže i osoblju hotela, a naročito doktorki iz Srbije koja mu je pružila prvu pomoć.

Foto: Kurir/R.N.

Doktorka, specijalsta opšte prakse iz Beograda koja je u Letojaniju na odmoru sa porodicom i koja se zatekla na plaži kada je pozlilo Piteru nije htela da daje izjave na medije.