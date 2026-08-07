U četvrtak posle 17 časova područje grada Kragujevca i opštine Knić zahvatio je jak olujni vetar. Vatrogasno-spasilačka brigada Kragujevac dobila je oko 50 poziva da dojavama o požarima . Od 17 sati, pa naredna dva sata kragujevački vatrogasci, uz pomoć članova Doborovljnog vatrogasnog društva, cisterni JKP "Šumadija" i samih meštana gasili su požare u selima Čumić, Jarušice, Selište, Grbice, Korićani, Šljivovac, Poskurice, Vlakča, Stragari.

- Pravovremenom intervencijom sprečena je veća materijalna šteta. Još jednom molimo građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne pale granje i da ne roštiljaju na otvorenom… U narednom periodu očekuju nas vreli dani, kao i opasnost od izbijanja požara, poručio je načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, Zoran Kočović.

Inače, kragujevački vatrogasci poslednjih dana ispomažu u gašenju požara na području Knjaževca, Zaječara, kao i u Francuskoj.