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Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila jutros čekaju četiri sata na izlaz iz Srbije, pokazuju najnoviji podaci Uprave granične policije dobijeni u 5.15 časova. Na prelazu Šid zadržavanje za putnička vozila iznosi oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Iz AMSS-a navode da se zbog špica letnje turističke sezone tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na auto-putevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima.

Veći broj vozila može da uslovi i duža zadržavanja, zbog čega vozačima savetuju da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da, ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih, alternativnih graničnih prelaza.

Pored pojačanog saobraćaja, dodatni izazov danas predstavljaju i veoma visoke temperature. Dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača i smanji koncentraciju, dok visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo.

Iz AMSS-a zato savetuju vozačima da na put krenu odmorni, prave češće pauze, unose dovoljno tečnosti, izbegavaju vožnju u najtoplijem delu dana kada je to moguće i pre polaska provere osnovnu tehničku ispravnost vozila.

Kurir.rs

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