Na izlazu iz Srbije čeka se i do četiri sata! Ogromne gužve zbog smene turista, evo gde je situacija najkritičnija
Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila jutros čekaju četiri sata na izlaz iz Srbije, pokazuju najnoviji podaci Uprave granične policije dobijeni u 5.15 časova. Na prelazu Šid zadržavanje za putnička vozila iznosi oko sat vremena, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja.
Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.
Iz AMSS-a navode da se zbog špica letnje turističke sezone tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na auto-putevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima.
Veći broj vozila može da uslovi i duža zadržavanja, zbog čega vozačima savetuju da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da, ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih, alternativnih graničnih prelaza.
Pored pojačanog saobraćaja, dodatni izazov danas predstavljaju i veoma visoke temperature. Dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača i smanji koncentraciju, dok visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo.
Iz AMSS-a zato savetuju vozačima da na put krenu odmorni, prave češće pauze, unose dovoljno tečnosti, izbegavaju vožnju u najtoplijem delu dana kada je to moguće i pre polaska provere osnovnu tehničku ispravnost vozila.
Kurir.rs