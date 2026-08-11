Slušaj vest

Letnje temperature mogu za svega nekoliko minuta da pretvore automobil parkiran na suncu u usijanu kabinu u kojoj temperatura prelazi 60 stepeni.

Auto-mehaničar Đorđe Čljukić savetuje vozačima kako da pravilno rashlade vozilo, koriste klima-uređaj i šta nikako ne bi trebalo da ostavljaju u kolima tokom vrelih dana.

- Visoke letnje temperature mogu da zagreju unutrašnjost automobila na više od 60 stepeni, zbog čega je važno pravilno rashladiti vozilo pre polaska, ne ostavljati opasne predmete u kabini i redovno održavati klima-uređaj - upozorio je auto-mehaničar Đorđe Čljukić.

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Vladimir Sporčić

Čljukić navodi da je najbolje parkirati vozilo u hladovini, ali da to često nije moguće. Zbog toga savetuje vozačima da pre ulaska u automobil otvore vrata ili prozore kako bi iz kabine izašao vreli vazduh, a zatim uključe klima-uređaj i sačekaju minut ili dva da sistem počne efikasno da rashlađuje unutrašnjost.

- Najbolje bi bilo ako možete da stavite automobil negde u hladovinu, ali to je retkost. Posle osam sati dođete do automobila, a unutra je bukvalno kao u rerni. Zato je jako bitno da se otvore vrata ili prozori kako bi taj vreo vazduh koliko-toliko izašao. Ako imate mogućnost, upalite auto, uključite klimu i sačekajte minut-dva. Klimi treba vremena da rashladi sistem i da hladan vazduh potisne onaj vruć iz kabine - rekao je Čljukić.

Savetuje vozačima da koriste zaštitu za vetrobransko staklo, jer se tako smanjuje zagrevanje instrument table, volana i unutrašnjosti vozila.

Da li se crni automobili više zagrevaju?

Na temperaturu u vozilu utiče i boja automobila, ali ona nije jedini faktor koji određuje koliko će se kabina zagrejati.

Foto: Shutterstock

"Subjektivni osećaj je da se crni auto mnogo više greje nego što su pokazala ta merenja, ali definitivno ima razlike u boji. Crni auto, taman auto, brže se zagreje", naveo je Čljukić.

On dodaje da su zatamnjena stakla i zaštita od sunca dobra pomoć u smanjenju zagrevanja.

"Zatamnjena stakla su odlična stvar. To je taj efekat staklene bašte. Možete imati savršen klima-sistem, ali kada vam sunce bije u vetrobransko staklo, temperatura će i dalje biti velika. Bitno je da sunce ne udara direktno u instrument tablu i volan, jer posle nekoliko sati na suncu ne možete da ih uhvatite", rekao je on.

Šta ne treba ostavljati u automobilu

Foto: Profimedia

Čljukić upozorava da tokom vrelih dana u vozilu ne treba ostavljati predmete koji mogu da budu opasni usled visokih temperatura.

"Sve to je potencijalna bomba u kolima koja može da vam napravi problem, pogotovo kada je upaljač u pitanju. Unutra je plin i može da izazove požar, ne daj Bože. Zato kod visokih temperatura moramo da imamo veću pažnju i odgovornost, jer neka sitnica koju u žurbi zaboravimo može da napravi ozbiljan problem", rekao je Čljukić.

On posebno izdvaja upaljače, dezodoranse, sredstva za dezinfekciju, mobilne telefone, gazirana pića i druge predmete koji nisu predviđeni da dugo budu izloženi velikim temperaturama u zatvorenom vozilu.

Na koliko podesiti klimu u automobilu

Foto: Jozef iz Melburna

Kada je reč o temperaturi na koju treba podesiti klima-uređaj, Čljukić objašnjava da uslovi u automobilu nisu isti kao u kući.

"U kolima je to malo drugačije u odnosu na kućne klime. Ta temperatura ne može nikada da dostigne ono što piše na displeju. Možete da stavite klimu na 17 stepeni, ali u automobilu nikada neće biti 17 stepeni, jer je mnogo slabija izolacija nego u kući", rekao je on.

Prema njegovim rečima, važno je da razlika između temperature u vozilu i spoljašnje temperature ne bude prevelika.

"Jako je bitno da ne izlazimo iz ledenog auta napolje. To je kao kada iz prostora gde je 24 ili 25 stepeni izađete na 40 stepeni. To može da bude ozbiljan problem za zdravlje. Treba rashladiti automobil koliko nam je prijatno, ali ne praviti ekstremne razlike", istakao je Čljukić.

On dodaje da se temperatura u automobilu, posebno ako je vozilo tamne boje, vrlo brzo ponovo poveća nakon isključivanja klima-uređaja.

"Onog trenutka kada ugasite klimu, za nekoliko minuta temperatura se vrlo brzo vrati. Zato je važno pravilno koristiti sistem hlađenja", rekao je Čljukić.

Redovno održavanje pre puta

Foto: Shutterstock

Pored pravilnog korišćenja klime, važna je i priprema vozila za duže putovanje.

Čljukić savetuje vozačima da pre puta provere nivo motornog ulja, rashladnu tečnost, tečnost za pranje vetrobranskog stakla, pritisak u gumama i opšte stanje vozila.

"Nemojte dolaziti dva dana pred put sa neispravnim vozilom i očekivati da će sve biti rešeno. Ako se auto redovno održava, pregled pred put će biti samo rutina", rekao je on.

Auto-mehaničar podseća i da klima-uređaj treba servisirati najmanje jednom u dve godine.

"Nije dovoljno što vi mislite da klima radi. Ako nedostaje rashladnog gasa, ona neće raditi punim kapacitetom, a to se najviše vidi kada su temperature oko 40 stepeni i kada vozilo stoji u mestu", zaključio je Čljukić.