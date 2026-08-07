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U Srbiji je trenutno aktivno devet požara na otvorenom, a u fokusu su četiri lokacije, rekao je pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković.

Kada je reč o Deliblatskoj peščari, situacija je nešto povoljnija u odnosu na prethodni dan.

“Moram naglasiti da su veliki kapaciteti i resursi, prvenstveno Ministarstva unutrašnjih poslova, sinoć i tokom jučerašnjeg dana dopunjeni, tako da od jutros imamo 126 vatrogasaca spasilaca sa 27 vozila na potezu Deliblatske peščare“, rekao je Milenković.

Pomoć su uputili i Vojvodinašume – 75 njihovih predstavnika i 10 radnih mašina, a angažovana su i 72 pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i resursi Vojske Srbije. Očekuje se da će uskoro početi opet da dejstvuju i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova.

Miloš Milenković Foto: Kurir Televizija

“Najbitnije je da je sprečeno širenje ka naseljenim mestima, i to nam je, naravno, prioritet kada govorimo o Deliblatskoj peščari“, rekao je Milenković.

Što se tiče Magliča i poteza Ušće – angažovana su ukupno 62 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 20 vozila, a pomoć pružaju i dobrovoljna vatrogasna društva i meštani. Koridori Srbije su na raspolaganje stavili jednu cisternu u cilju nesmetanog vodosnabdevanja.

Dejstvovao je i Kamov helikopter helikopterske jedinice tokom jučerašnjeg dana.

Što se tiče Zaječarskog upravnog okruga, lokalizacija je proglašena juče na obe lokacije. “Idemo ka tome da se tokom današnjeg dana što pre dođe i do likvidacije“, rekao je Milenković.

Upozorava da je iskustvo pokazalo, pogotovo juče u Deliblatskoj peščari, da tokom dana dođe do promene pravca i ubrzanja vetra.