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Maloprodajna mreža benziskih stanica jedine  domaće naftne kompanijeuSrbiji  Knez Petrol  u narednom periodu značajno povećava prisustvo na tržištu otvaranjem  novih benziskih stanica kako u velikim gradskim centrima ,tako i u manjim loklanim sredinama.

Novi moderni objekti , biće otvoreni  čak na sedam  lokacija :Tutin, Sjenica, Natalinci, Novi Sad,Begeč, Bor  iĆuprij sa čak dve benzinske stanice.

Ove investicije kompanije ne donose samo bogatu ponudu i savremeno iskustvo , već i snažan podsticaj lokalnim ekonomijama kroz otvaranje velikog broja novih radnih mesta.

U vremenu u kom kupci postaju sve racionalniji i traže najveću vrednost  za svoj novac, kompanija Knez Petol temelji svoj razvoj na poverenju i visokom kvalitetu roba i usluga koje nudi na svojim benziskim stanicama.

Pored benefita za same potrošače  i lokalnu zajednicu , dolazak novog lanca u ova mesta znači i veliku priliku za nezaposlene, posebno u manjim sredinama.

Otvaranjem novih objekata i ulaganjem u ljudske resurse , kompanija Knez Petol potvrdjuje svoju poziciju stabilnog partnera domaće privrede i brenda koji uspešno odgovara na izazove savremenog tržišta.

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