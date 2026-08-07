Maloprodajna mreža benziskih stanica jedine domaće naftne kompanijeuSrbiji Knez Petrol u narednom periodu značajno povećava prisustvo na tržištu otvaranjem novih benziskih stanica kako u velikim gradskim centrima ,tako i u manjim loklanim sredinama.

Ove investicije kompanije ne donose samo bogatu ponudu i savremeno iskustvo , već i snažan podsticaj lokalnim ekonomijama kroz otvaranje velikog broja novih radnih mesta.

U vremenu u kom kupci postaju sve racionalniji i traže najveću vrednost za svoj novac, kompanija Knez Petol temelji svoj razvoj na poverenju i visokom kvalitetu roba i usluga koje nudi na svojim benziskim stanicama.

Pored benefita za same potrošače i lokalnu zajednicu , dolazak novog lanca u ova mesta znači i veliku priliku za nezaposlene, posebno u manjim sredinama.

Otvaranjem novih objekata i ulaganjem u ljudske resurse , kompanija Knez Petol potvrdjuje svoju poziciju stabilnog partnera domaće privrede i brenda koji uspešno odgovara na izazove savremenog tržišta.