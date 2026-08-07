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Višesatna čekanja i kilometarske kolone obeležile su i jučerašnji dan na graničnim prelazima, a temperature i do 40 stepeni dodatno pojačavaju ovu agoniju vozača na ulazu i izlazu iz Srbije.

A šta vozače čeka ovog jutra, iz Horgoša za emisiju "Redakcija" izveštavala je Aleksandra Orlić - novinarka Kurira.

- Ovoga jutra na graničnom prelazu Horgoš 1 prisutna je pojačana frekvencija vozila, a veće gužve očekuju se tokom dana i predstojećeg vikenda zbog intenzivne turističke sezone. Na ulazu u Srbiju otvorene su sve saobraćajne trake za putnički saobraćaj, kao i traka za autobuse. Kolona je duga nekoliko stotina metara, ali se sa srpske strane prolazi relativno brzo. Na izlazu iz Srbije situacija je slična - otvorene su sve dostupne trake, a zadržavanja su do pola sata. Međutim, tom vremenu treba dodati i čekanje na mađarskoj strani, gde se trenutno na izlazak iz Mađarske čeka oko sat vremena - rekla je Orlić.

Aleksandra Orlić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

Vozačima se savetuje oprez i dobra priprema za put

Ukazala je na povećan intenzitet saobraćaja i podsetila putnike da se na vreme informišu o stanju na graničnim prelazima.

- Iako nema dužih zadržavanja, veliki priliv vozila i putnika je evidentan, a gužve se vide već na prilazu samom graničnom prelazu. Zbog velikog broja vozila, ekipe na terenu morale su da koriste posebne trake kako bi stigle do prelaza i izveštavale. Putnicima se savetuje da se pre polaska informišu o stanju na granicama, jer su na severu Srbije, pored Horgoša 1, dostupni i drugi prelazi - Horgoš 2, Kelebija, Bački Vinogradi i Bajmok, koji tokom vikenda rade produženo zbog povećanog intenziteta saobraćaja. Prethodnih godina na Horgošu su beležene kilometarske kolone, ali je zahvaljujući boljoj saradnji Srbije i Mađarske prelazak granice ubrzan, kako pri ulasku, tako i pri izlasku iz zemlje - kaže ona.

A kakva je trenutna situacija na graničnom prelazu Batrovci, objasnila je Aleksandra Dražić - novinarka Kurira.

- Gužve na graničnom prelazu Batrovci i dalje traju, a kilometarske kolone stvaraju veliko nezadovoljstvo među putnicima. Nalazimo se u blizini granice, odakle se vidi nepregledna kolona vozila koja se prostire oko kilometar i po do samog prelaza. Pojedini vozači navode da u koloni čekaju već oko pet sati, a neizvesno je koliko će im još vremena biti potrebno do prelaska granice. Zbog dugog čekanja, među putnicima je prisutna nervoza, što se može čuti i po sirenama automobila - navela je.

Aleksandra Dražić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

- Ovakve gužve očekivane su u ovom periodu godine zbog turističke sezone, ali se vozačima savetuje strpljenje i korišćenje alternativnih graničnih prelaza, gde su zadržavanja manja. Na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj trenutno se čeka duže od pet sati, dok su zadržavanja na ulazu u zemlju kraća. Putnicima se preporučuje da pre polaska provere stanje na granicama putem onlajn kamera i da se, u skladu sa situacijom, odluče za najpovoljniji prelaz - za Kurir televiziju, upozorila je Dražić.

02:11 Paklene gužve na granicama! Vozači čekaju i do pet sati, evo gde je najkritičnije - Putnici upozoreni na alternativne prelaze Izvor: Kurir televizija

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