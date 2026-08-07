Slušaj vest

Širom Srbije je toplo od ranog jutra, u Beogradu je u sedam časova je izmereno 26 stepeni. RHMZje upalio i alarme, jer stiže promena vremena, a saopštili su i koji delovi Srbije su na udaru.

Sada se ponovo oglasio RHMZ sa upozorenjem na jako nevreme koje već popodne stiže.

Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock, Shutterstock

- Danas veoma toplo. Ujutro i pre podne u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak,a na udare kratkotrajno i olujni vetar.Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Foto: Shutterstock

I Marko Čubrilo naveo je da će u petak posle podne i uveče lokalne nestabilnosti biti češće, te da postoje verovatnoća za lokalan pljusak ili lokalno nevreme.

- Za vikend bi ka nama usledilo spuštanje malo svežijeg vazduha te bi maksimumi uglavom na severu regiona i u planinskim predelima bili u blagom padu i tamo bi se kretali od +31 do +34 stepena Celzijusa - na planinama naravno niže, dok bi se nad ostalim delom regiona zaržalo vrlo toplo vreme. U subotu nestabilno u planinskom delu regiona, a u nedelju uglavnom suvo. Noći bi takođe postale malo svežije te bi pojava "troposkih noći" bila nešto ređa - naveo je Čubrilo na mrežama.

Čubrilo najavio toplo vreme u junu Foto: Kurir TV, EPA/ANDY RAIN

Međutim, Čubrilo kaže da od nedelje sledi novo otopljenje i sve do oko 20. avgusta bi se najverovatnije zadržalo pretežno sunčano i toplo vreme uz maksimume koji bi se najčešće kretali od +34 do +40 stepeni Celzijusa.

- Promena sinoptike koja bi mogla doneti osetnije osveženje se počinje nazirati tek negde oko 20. avgusta - kaže Čubrilo.