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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 8. avgusta, obeležavaju praznik Prepodobne mučenice Paraskeve Rimljanke, poznate i kao Sveta Petka Rimljanka. Iako je među narodom često nazivaju "Trnova Petka", reč je o dve različite svetiteljke koje se u crkvenoj tradiciji razlikuju po životu, vremenu u kojem su živele i praznicima koji im pripadaju.

Zabuna je nastala zato što se u srpskom narodu kroz vekove prepliću kultovi više svetiteljki sa imenom Paraskeva, odnosno Petka. Međutim, Sveta Petka Rimljanka, koja se praznuje danas, nije ista svetiteljka kao Prepodobna mati Paraskeva Srpska čiji je praznik 27. oktobra, a za koju se često vezuje epitet "Trnova" zbog prenosa njenih moštiju iz Trnova u Srbiju.

Ko je bila Sveta Petka Rimljanka

Prepodobna mučenica Paraskeva rođena je u Rimu početkom drugog veka, u hrišćanskoj porodici. Od malena je bila posvećena veri, a nakon smrti roditelja razdelila je svoje imanje siromašnima i zamonašila se. Živela je u vreme velikih progona hrišćana u Rimskom carstvu i otvoreno je propovedala hrišćanstvo, zbog čega je bila izvedena pred cara Antonina Pija. Prema crkvenom predanju, nije želela da se odrekne svoje vere ni pod pretnjom mučenja. Predanje govori da je prošla kroz teške muke, ali da je čudom ostala živa, nakon čega je nastavila da širi hrišćansku veru. Na kraju je stradala od mača po naređenju kneza Tarasija u drugom veku. Mošti Svete Paraskeve Rimljanke kasnije su prenete u Carigrad, a njen kult se proširio širom pravoslavnog sveta.

Zašto je mnogi mešaju sa Trnovom Petkom

Kako su objasnili pojedini sveštenici i monasi, naziv "Trnova Petka" u narodu se vezuje za drugu svetiteljku — Prepodobnu mati Paraskevu, odnosno Svetu Petku Srpsku ili Epivatsku, čiji se praznik obeležava 27. oktobra.

Do mešanja dolazi i zbog toga što se 8. avgusta, pored Svete Paraskeve Rimljanke, obeležava i Prenos moštiju Svete Petke Epivatske iz Trnova u Ljubostinju, pa se u narodu ovaj dan često povezuje sa nazivom "Trnova Petka".

Crkvena tradicija, međutim, razlikuje ove svetiteljke. Sveta Paraskeva Rimljanka bila je mučenica iz prvih vekova hrišćanstva, dok je Sveta Petka Srpska živela skoro hiljadu godina kasnije.

Kako se razlikuju na ikonama

Prema ikonopisnoj tradiciji, svetiteljke se razlikuju po simbolima koji se nalaze na ikonama. Sveta Paraskeva Rimljanka često se prikazuje sa pločicom na kojoj su urezane oči, ili činijom iz koje oči gledaju, jer se smatra zaštitnicom slepih i onih koji imaju probleme sa vidom.

Sveta Paraskeva Rimljanka Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Sveta Petka Srpska najčešće se prikazuje sa krstom i grančicom mirte u rukama.

Sveta Petka Foto: youtube/printscreen/ МИЛИНКО МИЛЕ ВАСИЉЕВИЋ

Upravo ti detalji pomažu da se razlikuju dve svetiteljke koje narod često poistovećuje.

Narodni običaji za Svetu Petku Rimljanku

U narodu se ovaj praznik obeležava molitvom, odlaskom u crkvu i paljenjem sveća. Kao i za druge velike crkvene praznike, vernici se trude da dan provedu u miru i bez težih poslova.

Posebno joj se mole oni koji imaju zdravstvene probleme, naročito bolesti vida, jer se Sveta Paraskeva Rimljanka smatra zaštitnicom slepih.