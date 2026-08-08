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I dok su utisci o letovanju najčešće pozitivni, pojedine stvari znaju da izazovu burne reakcije – pogotovo kada su drugi turisti u pitanju.

Jedan Srbin koji je prvi put letovao u Puli i uživao na istarskim plažama, podelio je svoje zapažanje na Reditu. Pohvalio je domaćine i istakao da se u Hrvatskoj osećao prijatno, ali je priznao i zbog čega je donekle frustriran.

"Letovanje 2025-svaka vam čast!", napisao je on na početku svoje objave, a onda dodao:

"Prvi put smo letovali u Hrvatskoj, tačnije u Istri (Pula), obišli RT Kamenjak, Brijune, okupali se i nauživali za sve pare! Sutra idemo za Rovinj i Poreč, pa unutrašnjost Istre i onda nazad u Srbiju. Nismo imali nikakvih problema za sada i vrlo smo se prijatno osećali ovde, ali vama samo želim da kažem svaka čast kako trpite turiste (Nemci, Mađari, Poljaci).

"Ja bih poludeo"

Posebno Nemci i njihova deca se ponašaju kao s**** i nekontrolisano i totalno neljubazno, nemaju nikakve manire niti kontrolu nad decom za koje ih boli uvo da li nekog uznemiravaju bilo na manifestaciji, izletu, večeri ili plaži. Tako da vama svaka čast jer bih ja poludeo da u svakodnevnom životu moram da trpim ovo. Znam da je prihod od turizma ogroman i da vam donose dosta novca, ali… pozdrav!".

Foto: Printscreen/YT

"A tek Englezi"

Ubrzo su usledili brojni komentari od strane Hrvata. Kako su mnogi istakli, najgori turisti, pored svih navedenih jesu Englezi.

"A tek Englezi", "Drago mi je da vam bilo lepo i da ste se nauživali. A za ove... To ti je Evropa, bečka škola, švapska kurtoazija. Lično mišljenje, najnekulturniji od svih su Englezi", glasili su neki od komentara.

"Ponašaju se kao i novopečeni bogataši"

Za njima se javio još jedan korisnik pa dodao:

"To nisu turisti nego njihova socijala na odmoru. Ponašaju se isto kao i novopečeni bogataši, samo na budžetu. Istrpiš ih radi toga što bi država bankrotirala da ih pošaljemo kući. A prave turiste prepoznaš po manirima. Takve uvek želiš nazad, dugo ih pamtiš i pitaš se kako su po zimi dok su kod kuće".

Istra Foto: Shutterstock

"Vi ste domaći gosti pa ste zato i dobrodošli"

Treći korisnik se osvrnuo na navike određenih turista koje ga iz sezone u sezonu šokiraju.

"Nemci imaju običaj da samostalno izaberu plaže i proglase ih nudističkim. Odeš sa detetom na more, a pored tebe dođe 15 Nemaca i svi se skinu goli", napisao je on.

Na kraju, jedan Hrvat je dodao zašto on i njegovi najbliži prijatelji smatraju da nema boljih turista od onih iz regiona.

"Svaki ugostitelj će ti reći da je najbolji domaći gost, a vi se kod nas i brojite pod domaće, zato ste uvek dobrodošli", naveo je on.