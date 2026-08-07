Slušaj vest

- Električni trotineti postali su svakodnevica na našim ulicama. Brzi su, tihi, lako dostupni i sve popularniji, posebno među mladima. Upravo zato što deluju jednostavno za upotrebu, često se stiče pogrešan utisak da ne predstavljaju ozbiljan rizik, a istina je potpuno drugačija.

Električni trotinet nije igračka. To je vozilo koje učestvuje u saobraćaju. Pri brzinama od 25 kilometara na čas, svaki pad, sudar ili gubitak kontrole mogu imati teške, pa i tragične posledice, u šta smo imali priliku da se uverimo na našim putevima. Vozač trotineta nema karoseriju, sigurnosni pojas ni vazdušne jastuke - jedina zaštita su kaciga, prsluk, poštovanje propisa i poseban oprez - saopštili su iz ABS-a i dodali:

- Posebno zabrinjava činjenica da se električni trotineti sve češće kupuju deci koja ne ispunjavaju starosni uslov, kao poklon ili sredstvo za odlazak u školu, bez dovoljne svesti o rizicima koje ovakva odluka nosi. Roditelji su ti koji odlučuju da li će dete dobiti trotinet, ali su istovremeno i prvi odgovorni za njegovu bezbednost. Nijedan električni trotinet nije vredan života ili zdravlja deteta.

Foto: Shutterstock

Podsećamo da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno propisano:

trajna nominalna snaga elektromotora trotineta ne sme biti veća od 0,6 kW, najveća konstruktivna brzina ne sme prelaziti 25 km/h, a masa praznog vozila ne sme da prelazi 35 kilograma;

lica mlađa od 14 godina ne smeju upravljati električnim trotinetom;

trotinetom se sme kretati prvenstveno biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a samo u zakonom propisanim slučajevima kolovozom;

ukoliko ove površine ne postoje, dozvoljeno je kretanje kolovozom uz desnu ivicu kolovoza u širini do jednog metra: lica od 14 do 18 godina mogu upravljati isključivo na putevima gde je ograničenje brzine do 30 km/h, dok se punoletni vozači

mogu kretati i na putevima sa ograničenjem brzine do 50 km/h, u skladu sa zakonom;

vožnja trotineta nije dozvoljena na kolovozu, kada je ograničenje brzine veće od 50 km/h, bez obzira na starost vozača;

zaštitna biciklistička kaciga je obavezna tokom vožnje;

reflektujući prsluk je obavezan uvek prilikom kretanja kolovozom, kao i noću i u uslovima smanjene vidljivosti;

nije dozvoljen prevoz drugog lica na trotinetu;

zabranjeno je upravljanje bez držanja upravljača, pridržavanje za drugo vozilo, korišćenje slušalica u oba uva, kao i druga ponašanja koja ugrožavaju bezbednost.

Vozači električnih trotineta su slabije uočljivi, a zbog malih točkova i brzine lako gube kontrolu prilikom nailaska na ivičnjake, rupe, mokar kolovoz ili šljunak.

Foto: Shutterstock

Zato Agencija za bezbednost saobraćaja poziva roditelje da pre nego što detetu kupe ili dozvole da koristi električni trotinet postave sebi nekoliko važnih pitanja:

Da li dete uopšte ispunjava starosni uslov da upravlja trotinetom?

Da li zna na kojim površina sme, a na kojim ne sme da se kreće?

Da li zna kako da se ponaša na raskrsnici i prilikom uključivanja u saobraćaj?

Da li je dete svesno važnosti korišćenja zaštitne kacige i ostale propisane opreme?

Da li ste sigurni da vaše dete može pravilno da proceni opasnost u saobraćaju?

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja NE, onda dete nije spremno da samostalno upravlja električnim trotinetom.

- Roditelji, bezbednost vaše dece počinje od vas. Razgovarajte sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, proverite da li ispunjavaju zakonske uslove za upravljanje električnim trotinetom i ne dozvolite im da učestvuju u saobraćaju bez zaštitne kacige i poznavanja osnovnih saobraćajnih pravila.

Bezbednost vašeg deteta počinje mnogo pre nego što stane na električni trotinet. Vaša odluka, razgovor o rizicima i lični primer poštovanja saobraćajnih propisa najbolja su zaštita od saobraćajnih nezgoda.

Ne dozvolite da trenutak nepažnje ili pogrešna procena dovedu do posledica koje mogu obeležiti čitav život. Zaštitite svoje dete tako što ćete insistirati na poštovanju propisa, upotrebi zaštitne kacige i prsluka i odgovornom ponašanju u saobraćaju. Samo zajedničkom odgovornošću možemo sačuvati ono što je najvrednije, a to su životi i zdravlje naše dece.