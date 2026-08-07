Počela sednica Štaba za vanredne situacije: Požari bukte Srbijom, kritično i na rekama
Sednica Štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemljipočela je nešto posle 10.00 časova u zgradi Vlade Srbije, a sednici prisustvuje i premijer prof. dr Đuro Macut.
- Sednici Štaba za vanredne situacije prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, ministri Adrijana Mesarović, Aleksandra Sofronijević, Nemanja Starović, Boris Bratina, Dubravka Đedović Handanović, kao i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, Telegraf.rs prenosi pisanje Tanjuga.
Ranije ove nedelje, predsednik Vlade je apelovao na građane da smanje potrošnju struje jer će se na taj način smanjiti potrebe uzimanja rezervi koje Srbija ima zahvaljujući hidroelektrani na Dunavu.