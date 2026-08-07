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Država je zadala snažan udarac visokim cenama lekova - milioni građana konačno osećaju olakšanje, a lečenje postaje dostupnije nego ikada. Sa više od 100 miliona evra ulaganja, Srbija pravi jedan od najvećih koraka u zaštiti zdravlja svojih građana.

Čak 769 lekova, odnosno 99,6 odsto svih sa doplatom, sada je jeftinije. Umesto dosadašnjeg velikog opterećenja, građani će plaćati od 10 do 50 odsto cene dok su uštede kod većine lekova i do 40 procenata. Za mnoge porodice, ovo znači stotine dinara manje po svakom pakovanju - i konačno mogućnost da se terapija ne prekida.

Najveći preokret donosi uvođenje ključnih terapija na recept. Lekovi za zgrušavanje krvi i srčanu slabost, koji su do sada bili nedostižni za veliki broj pacijenata, sada postaju realnost. Sa cena od čak 6.000 dinara, ove terapije padaju na 750 do 1.100 dinara, dok lekovi za srce sa 4.500 padaju na oko 1.700 dinara.

Konkretni primeri pokazuju kolika je razlika - klindamicin sa 226 na 75 dinara, hemomicin prepolovljen, levoksa četiri puta jeftinija, kapi za oči sa 635 na 181 dinar, pulmikort pumpica sa 320 na svega 91 dinar. Lekovi koji su juče bili teret, danas postaju dostupni svima.

Direktor UKC Niš, dr Milan Lazarević, poručuje da je ovo prekretnica za ceo zdravstveni sistem:

Foto: Privatna arhiva

"Ovo je velika pobeda za sve pacijente. Kada su lekovi dostupniji, ljudi se leče na vreme, ne odustaju od terapije i ne dolaze u bolnicu u poslednjem trenutku. Za UKC Niš to znači manje komplikacija, manje hitnih intervencija i više spasenih života. Ovo je dokaz da država stoji iza svojih građana."

Ova mera obuhvata oko 2,5 miliona ljudi i trajaće najmanje 12 meseci, dok već od 17. avgusta počinje i novi, trajni sistem, uvođenje dodatnih lekova na recept uz podršku države.