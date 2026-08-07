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Na jendom stranom portalu osvanuo je tekst koji obiluje savetima o osvajanju naših devojaka. Kakve su one, šta vole, šta očekuju od muškaraca, kako im prići, šta cene, a šta ih odbija, sve je taksativno navedeno, a naznačeno je i da muškarci iz celog sveta maštaju o Srpkinjama zbog njihove lepote, ali i specifičnog karaktera.

"Srbija je mala država na Balkanskom poluostrvu, čije se stanovništvo istorijski formiralo pod uticajem jezika i kulture Južnih Slovena. Srpski mentalitet bio je pod uticajem keltske, starogrčke i starorimske civilizacije, uz primese mediteranske i ruske tradicije. Kao rezultat toga, nastalo je mišljenje da su Srpkinje među najlepšima na svetu, a njihova atraktivnost može da se takmiči sa svetskim standardima lepote", piše na početku teksta na portalu Eurowoman.

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Foto: Shutterstock

U daljem tekstu autori navode da mnogi muškarci iz celog sveta obraćaju pažnju na Srpkinje, te da Srbi spadaju u najviše narode na svetu i da je prosečna visina žene u Srbiji 167 centimetara.

Srpkinje, navode, mogu da se pohvale dugim nogama i raskošnim figurama, imaju zavodljiv pogled i ženstvene su. Svoje atribute vole da istaknu atraktivnom odećom i štiklama.

Obmanjivanje je neprihvatljivo

Kako dalje pišu, Srpkinje su otvorene za nova poznanstva i rado komuniciraju sa različitim ljudima. Obično vrlo lako nalaze zajednički jezik sa drugima, bez obzira na godine, pol i nacionalnost. Srpkinje su uvek u centru pažnje u svakom društvu i dobro se osećaju među drugima. Vole da se zabavljaju i lako ih je nasmejati i razveseliti.

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Foto: Tanjug Dragan Stanković

Takođe, Srpkinje su emotivne u najboljem smislu te reči. Ne stide se da pokažu svoja prava osećanja, vole da sklapaju prijateljstva, a možete da se oslonite na njih u teškim trenucima. One su i hrabre, poštene i iskrene. Obmanjivanje drugih je za Srpkinju neprihvatljivo.

S druge strane, o njima vladaju predrasude. Kako navode, uglavnom ljudi misle da su neozbiljne i spremne da flertuju sa svima, ali i da ih je teško osvojiti jer imaju previsoke zahteve pošto su - savršene. Zapravo, srpske devojke imaju visoke standarde isključivo za sebe, a zapravo su tople i prijateljski nastrojene prema drugima.

Ne pričajte o politici i ne preterujte sa romantikom.

Za kraj, naveli su još jednu zanimljivost: Srpkinje žele uz sebe ambicioznog i odgovornog muškarca koji ima cilj u životu i spreman je da ulaže u porodicu. Ne morate da budete basnoslovno bogati, ali morate da stojite sa obe noge na zemlji jer Srpkinja ne želi da izdržava i na grbači nosi muškarca.

Saveti za osvajanje Srpkinje

Srpkinje sa srpskom zastavom
Foto: Shutterstock, Ilustracija

  • Srpkinje su otvorene za nova poznanstva, a da li ćete ostati prijatelji ili će biti nešto više, zavisi od vas.
  • Srpkinje cene karakter, ali važan im je i izgled muškarca.
  • Tokom razgovora važno je da ne pričate samo o sebi, već da slušate šta ona ima da kaže.
  • Srpkinjama je veoma važno da vide da je muškarac zainteresovan za njih.
  • Pokažite interesovanje za srpsku istoriju, umetnost, kuhinju, arhitekturu i prirodu.
  • Platite račun i nakon dejta je odvezite kući, jer Srpkinje vole brižne i galantne muškarce.

(Kurir.rs/Espreso)

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