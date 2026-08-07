Slušaj vest

U Valjevu je proglašena vanredna situacija na delu teritorije grada zbog nestašice vode za piće. Odluka je doneta kako bi se omogućilo dopremanje vode za ugrožena naselja, poljoprivredu i sanitarne potrebe, dok nadležni apeluju na građane da vodu iz gradskog vodovoda koriste racionalno kako bi se izbegle moguće redukcije.

A kakva je situacija u Beogradu kada je reč o vodosnabdevanju, za emisiju "Redakcija", otkrio je Slobodan Adamović, direktor Sektora za odnose sa javnošću JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

- Zahvaljujući pripremama koje je naše preduzeće sprovelo pre ovog toplotnog udara, situacija sa vodosnabdevanjem je dobra i nemamo većih problema. Svih pet proizvodnih pogona radi punim kapacitetom, a trenutna proizvodnja i isporuka vode iznosi oko 7.000 litara u sekundi. Toliko vode naše preduzeće trenutno proizvodi i isporučuje krajnjim korisnicima, tako da većih problema nema, posebno u centralnim opštinama. Najvažnije je da do sada nismo imali, niti trenutno planiramo, bilo kakve restrikcije u isporuci vode - rekao je Adamović.

Slobodan Adamović, direktor Sektora za odnose sa javnošću JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Foto: Kurir Televizija

Ekipe na terenu zbog mogućih kvarova

Poručio je da se problemi na mreži rešavaju po prioritetima i da su ekipe konstantno angažovane na terenu.

- Nizak vodostaj Dunava trenutno nema uticaja na našu proizvodnju. Glavni izvor vodosnabdevanja je reka Sava, gde za sada nemamo većih problema. Imamo sporadične kvarove koje rešavamo, a građanima bih poručio da imaju razumevanja jer je naših 16 ekipa neprekidno na terenu. Kada se kvarovi prijave, radi se trijaža po prioritetima - prednost imaju lokacije u blizini bolnica, zdravstvenih ustanova i vrtića. Ipak, niko neće biti zaboravljen i sve prijavljene kvarove ekipe će sanirati - kaže on.

Direktor je ukazao na izazove sa kojima se ekipe suočavaju prilikom sanacije kvarova i apelovao na racionalnu potrošnju vode tokom visokih temperatura.

- Popravke nekada ne mogu da budu završene za pola sata. Dešava se da priprema za sanaciju, poput širokih iskopa, traje duže od same intervencije, posebno kada je reč o nepristupačnim terenima. Zato apelujem na građane da imaju strpljenja, jer će svi kvarovi biti otklonjeni. Trenutno najviše problema imamo u rubnim delovima Beograda. Prosečna potrošnja vode u centralnim delovima grada je između 100 i 120 litara po stanovniku, dok tokom toplotnih talasa može dostići i oko 200 litara. Međutim, u pojedinim rubnim delovima grada potrošnja je nekada i dva do tri puta veća - naveo je.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Najveće izazove imamo na teritoriji opštine Barajevo, u naseljima Stražarija i Stara Lipovica, kao i u Vraniću i Borku. Do pre dve godine Barajevu smo isporučivali 320 litara vode u sekundi. Nakon tehničkih intervencija na sistemu, povećali smo isporuku na 400 litara u sekundi, što je maksimum koji postojeća infrastruktura može da omogući. Najveći problem predstavlja velika i neracionalna potrošnja. Još jednom bih podsetio građane da je voda iz beogradskog vodovodnog sistema namenjena za piće, pripremanje hrane, ličnu higijenu i održavanje domaćinstva. Posebno tokom ovih vrelih dana, važno je da se koristi isključivo za te potrebe - za Kurir televiziju, zaključio je Adamović.

03:15 "Nema restrikcija, ali potrošnja je problem" Direktor Vodovoda za Kurir TV o snabdevanju tokom toplotnog talasa - Poznato kakva je situacija sa vodom Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs