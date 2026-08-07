Slušaj vest

Da prava ljubav ruši sve prepreke pokazuje i filmska priča Teodore Damnjanić Čataković iz Novog Sada i Muhameda Čatakovića iz Ćasina u Bosni i Hercegovini!

Naime, ovo dvoje ljudi različite vere upoznali su se u Sloveniji i na prvi pogled zaljubili, svako od njih potajno je znao da su pronašli baš pravu osobu sa kojom bi voleo da provede ostatak života.

Kada su se rodile iskrene emocije između njih, sve kulturne razlike postalne su nevažne, gotovo nevidljive.

Na Instagram stranici "official.bih.srb.hr.cg" osvanuo je prelep video u kojoj je kratko opisana njihova priča, a korisniike društvenih mreža je oduševila.

Nakon dve i po godine zabavljaja, u februaru su stali na ludi kameni i jedno drugom izgovorili sudbonosno "da".

"Prkosili su raznim 'zlim jezicima', što su bili protiv ljubavi te su se venčali 15.02. 2025.", stoji u opisu video snimka

"Ne bih je menjao za 1.000 svetova", rekao je Muhamed.

Da je njihova ljubav prava, ne svedoče samo godine koje su proveli zajedno, već i način na koji jedno o drugom govore.

"Muhamed i ljubav se u mom slučaju različito pišu ali imaju isto značenje", uzvratila je Teodora.

Sudeći po njihovim objavama, njihove porodice ih podržavaju u svemu, jer ispred svega stavljaju sreću svojih naslednika, iako je u početku postajao strah u kom pravcu će sve otići.

Sa druge strane, mogu se pročitati i brojne pohvale na račun njihovih roditelja na društvenim mrežama, a najveći broj opaski ima isti ton - svaka im čast što su podržali pravu ljubav i nisu stali na put njihovoj sreću uz rečenicu: "Neka ljubav uvek pobedi!"

A jedan od najlepših komentara koji ima najveći broj lajkova glasi: