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Na sednici Štaba za vanredne situacije zaključeno je da pri MUP-u bude osnovano odeljenje koje će se baviti zaštitom kritične infrastrukture u uslovima vanrednih situacija, kao i da se Vojsci, Ministarstvu odbrane i vodoprivrednim preduzećima nalaže da u skladu sa kapacitetima potrebnu mehanizaciju stave na raspolaganje Sektoru za vanredne situacije u cilju ublažavanja posledica ekstremnih suša i požara, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je, posle sednice Štaba za vanredne situacije, rekao da je prvi zaključak da postoji potreba da se svi uočeni problemi analiziraju i da se predlože sistemske i strateške mere u cilju dugoročnog rešavanja, smanjenja rizika i povećanja otpornosti sistema na buduće ekstremne situacije, sa posebnim osvrtom na njihov uticaj na kritičnu infrastrukturu i sisteme od značaja za funkcionisanje Republike Srbije.

- Naš zadatak je da se, u skladu sa zakonom, novim zakonima koji su doneti, pri Ministarstvu unutrašnjih poslova napravi jedno odeljenje koje bi se bavilo kritičnom infrastrukturom i strateškim stvarima vezano za zaštitu kritične infrastrukture u ovakvim uslovima - istakao je Dačić.

Naveo je da je drugi zaključak da se preporučuje Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije da u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta angažuju ljudske, materijalno-tehničke i druge resurse u cilju pružanja podrške i ublažavanja posledica požara i suša.

Foto: MUP RS

Takođe se nalaže preduzeću "Srbijavode", drugim vodoprivrednim preduzećima, pravnim licima u vlasništvu Srbije, kao i drugim pravnim licima sa odgovarajućim resursima da, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, svoje ljudske i materijalno-tehničke resurse stave na raspolaganje sektoru za vanredne situacije u cilju ublažavanja posledica nastalih usled pojava ekstremnih suša i požara.

- To je mehanizacija, pumpe, crpne stanice i sve ostalo što nam je potrebno - precizirao je Dačić.

Dodao je da je zaključak Štaba i da se nalaže Ministarstvu privrede, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu finansija da obezbede neophodna sredstva za realizaciju ovih zaključaka.

Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preporučeno je da, u skladu sa svojim nadležnostima, uvede privremenu zabranu lova na području u okolini Deliblatske peščare.

- Naravno, i da se zabrani saobraćaj, to radi policija - rekao je Dačić.