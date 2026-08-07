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Cene na Zlatiboru važe za više u poređenju sa drugim planinama u Srbiji i slične su cenama u Beogradu. Smeštaj u centru, restorani i atrakcije značajno su poskupeli poslednjih godina, a turisti neretko ostanu neprijatno iznenađeni ciframa koje treba da izdvoje čak i za osnovne potrebe.

Ovo je otišlo toliko daleko da je poskupelo i ono što se činilo nemogućim - žužu. Naime, žužu se prodaje na komad i to po ceni od 40 dinara.

Komad žužua je težak oko 20 grama što bi značilo da kilogram žužua košta čak 2.000 dinara.

Fotografija cene ovog lisnatog peciva iz zlatiborske pekare postala je viralna na društvenim mrežama, a korisnici nisu mogli da se načude da ono toliko košta.

"A čak je i njih blam da napišu da je kilo žužua 2.000 dindži."