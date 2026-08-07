Slušaj vest

Bračni par krenuo je rano ujutru iz Prijedora prema Minhenu, gde već nekoliko godina žive i rade. Nakon nekoliko sati vožnje stigli su na granični prelaz, gde je zbog pojačanog saobraćaja bilo kraćeg čekanja.

Dok su se približavali kontroli, Jelena je izašla iz vozila kako bi otišla do toaleta u blizini graničnog prelaza. Marko je u međuvremenu pomerao automobil zajedno s kolonom i, kako je kasnije ispričao, bio uveren da se supruga vratila na zadnje sedište jer su tamo imali torbe i stvari za put.

Nakon završene kontrole dokumenata nastavio je prema Hrvatskoj.

Tek nekoliko kilometara posle granice Marko je pokušao da razgovara sa suprugom, ali odgovora nije bilo. Kada se okrenuo prema zadnjem delu automobila, shvatio je da Jelene nema.

Foto: Shutterstock

U prvom trenutku pomislio je da je reč o nesporazumu, a zatim je zaustavio automobil na prvom bezbednom mestu i pozvao suprugu.

Jelena je još uvek bila na području graničnog prelaza i pokušavala da sazna gde je njen suprug.

- Mislila sam da se šali. Izašla sam na nekoliko minuta, vratila se, a kola nema. Prvo sam pomislila da je samo pomerio vozilo napred. Onda sam shvatila da je stvarno prešao granicu bez mene - ispričala je kroz smeh.

Marko se našao u nešto težoj situaciji jer se nakon prelaska državne granice nije mogao jednostavno okrenuti i vratiti istim putem. Morao je da pronađe odgovarajuće mesto za povratak i ponovo prođe graničnu proceduru.

- Kad sam video prazno sedište, nisam znao da li bih se smejao ili hvatao za glavu. Telefon mi je odmah zazvonio i znao sam ko zove. Prvo što je rekla bilo je: "Jesi li ti normalan?", ispričao je Marko.

Nakon dodatnog vremena provedenog na putu bračni par se ponovo susreo, a njihovo putovanje prema Nemačkoj nastavljeno je bez novih problema.

Jelena je, kako kaže, ostatak puta provela na prednjem sedištu.