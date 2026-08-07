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Posle višednevnog toplotnog talasa koji je Srbiju držao pod ekstremno visokim temperaturama, stiže dugo očekivana promena vremena. Velika masa nestabilnog vazduha već je zahvatila pojedine delove zemlje, a tokom narednih sati nevreme će se širiti dalje ka centralnim i severnim krajevima Srbije, dok se najjači udar očekuje u večernjim satima.

Prema trenutnim radarskim snimcima, oblačni sistem koji se formirao na području zapadne Rumunije kreće se ka Srbiji, dok se pojedini njegovi kraci već spuštaju prema našim krajevima. Najugroženije područje u narednim satima biće potez od Vršca, preko Pančeva i Kovačice, do Beograda.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na lokalne pljuskove sa grmljavinom, kao i kratkotrajne jake i olujne udare vetra.

Oblaci se spajaju iznad Beograda

Prema praćenju kretanja oblačnosti, tokom popodneva očekuje se dodatno jačanje sistema. Oko 18 časova kod Inđije bi mogla da se formira intenzivnija oblačna zona, koja bi se zatim spojila sa već pristiglim oblačnim masama i donela jače padavine širem području Beograda.

Najkritičniji period očekuje se u večernjim satima, kada se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom i pojačanim vetrom.

Kretanje nevremena iz sata u sat

Kretanje nevremena u 15 časova Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 16 časova Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 17 časova Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 18 časova Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 19 časova Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 20 časova Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 21 čas Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 22 časa Foto: vreme i radar

Kretanje nevremena u 23 časova Foto: vreme i radar

I dalje na snazi alarm zbog visokih temperatura

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros upozorenje na visoke temperature na području Srbije, navodeći da će maksimalna temperatura danas u zemlji iznositi od 34 do 37 stepeni.

Za vikend, 8. i 9. avgusta, intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepena.

Sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa sa maksimumima u većini dana od 34 do 39 stepeni.

U upozorenju na visoke temperature na području Beograda, RHMZ navodi da će maksimalne temperature na području Beograda danas biti oko 37 stepeni, zatim za dane vikenda od 33 do 35, a sledeće sedmice, od 10. avgusta, ponovo od 36 do 38 stepeni uz tropske noći u toku celog perioda.