Posle nevremena kreće novi pakao! Meteorolog Slobodan Sovilj otkrio šta sledi: Vraćaju se temperature do 40 stepeni, požari prete, Dunav i dalje kritično nizak
Pedeset odsto teritorije Srbije danas će biti pogođeno pljuskovima, ali neće pasti veća količina padavina, kaže meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj. Upozorava da će pljuskovi biti praćeni grmljavinom uz pojačan vetar, što može dodatno pogoršati situaciju sa požarima. Do 20. avgusta biće suvo, a tek će septembar doneti više padavina.
Devet dana zaredom u mnogim gradovima termometri su merili gotovo 40 stepeni u hladu. Tropske noći nisu donosile predah, pa je opterećenje organizma veliko i danju i noću. Već za danas meteorolozi najavljuju promenu vremena, ali i mogućnost pljuskova, grmljavine i lokalnih nepogoda.
Meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj rekao jeda će posle podne na severu Vojvodine, a zatim i u ostalim delovima zemlje doći do destabilizacije atmosfere u sklopu severnog prodora koji donosi vlažniji i par stepeni svežiji vazduh.
- Poslepodne i u večernjim satima širom zemlje biće lokalnih pljuskova i grmljavine, uz kratkotrajni pad temperature u zoni padavina - rekao je Sovilj navodeći da će maksimalne temperature naredna dva dana biti od 32 do 36 stepeni.
Padavine će, kaže, biti najrasprostranjenije danas – do oko 50 odsto teritorije biće zahvaćeno lokalnim pljuskovima, a sutra i prekosutra pljuskovi će biće lokalizovani na brdsko-planinskim područjima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.
Sovilj je skrenuo pažnju na jak olujni vetar u zoni pljuskova i na udare gromova što može dodatno zakomplikovati sutuaciju s požarima.
Naredne nedelje može se očekivati nastavak jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, biće 34-38 stepeni, a narednog vikenda biće uslova da temperature budu i 40 stepeni.
Usporeno pogoršanje hidrološke situacije
Ističe da oporavka neće biti ni kada je reč o vodostajima reka.
- U prethodnom prodoru imali smo 10-20 litara po metru kvatratnom padavina u proseku, u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, što je donekle usporilo pogoršanje hidrološke situacije na Duanvu. I u narednim danima možemo očekivati da ovi istorijski rekordno niski vodostaji budu u blagom porastu, međutim, nakon toga, ponovo imamo deficit padavina u drugom delu sedmice. Nema dugoročnog oporavka ni kada je hidrološka situacija u pitanju - rekao je Sovilj.
Nakon današnjih padavina, do 20. avgusta neće biti padavina, a tek u septembru mogu se očekivati konkretnije padavine, kada će pasti 60-90 litara kiše po kvadratnom metru.
Kurir.rs/RTS