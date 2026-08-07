Sovilj je skrenuo pažnju na jak olujni vetar u zoni pljuskova i na udare gromova što može dodatno zakomplikovati sutuaciju s požarima.

Naredne nedelje može se očekivati nastavak jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, biće 34-38 stepeni, a narednog vikenda biće uslova da temperature budu i 40 stepeni.