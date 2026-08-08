Nevreme za vikend stiže u ova mesta, a onda sledi novi udar vrućine! Nedeljko Todorović otkrio kad tačno pada temperatura - Detaljna prognoza do kraja leta
U Srbiji će za vikend na jugozapadu, jugu i istoku zemlje biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.U ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalne temperature od 32 do 36 stepeni.
Sledeće sedmice (od 10.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka (krajnje izolovana). Temperatura u porastu - dnevni maksimumi od 34 do 39 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Upozorenje na požare
RHMZ je izdao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa praćenih jakim vetrom.
- Pljuskovi i grmljavine će za dane vikenda biti lokalizovani, pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Međutim, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta.
Nepovolјna biometeorološka situacija za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama, a posebno reumatičarima i srčanim bilesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima. Adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora se preporučuju svima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
Vreme od 16. avgusta
U nedelji od 10. do 16. avgusta temperatura vazduha biće iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem od dva stepena na
jugoistoku do šest stepeni na severu Srbije.
- Maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 33 do 36 stepeni. Verovatnoća oko 90 odsto da će vrednosti biti u kategoriji veoma toplo. Deficit nedeljne količine padavina. Verovatnoća oko 90 odsto da će vrednosti biti u kategoriji veoma sušno. Nedeljna suma padavina do četiri mm.
Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za Kurir televiziju da će drugi deo avgusta doneti iznadprosečne temperature.
- Od 9. do 15. avgusta očekuje nas i dalje toplo vreme, sa temperaturama od 32 do 36 stepeni. Biće to ipak za nekoliko stepeni manje nego sada. Tek posle 15. avgusta postoji veća verovatnoća za dalji pad temperature i češću pojavu kratkotrajnih pljuskova - kazao je Todorović.
Klimatski izgledi za septembar
Prema sezonskoj prognozi RHMZ očekuje se topao septembar sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.
- U celoj Srbiji se očekuje septembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 17 do 20 stepeni, a u planinskim predelima od sevet do 14. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar u intervalu od 24 do 26 u nižim predelima, u planinskim predelima od 14 do 19, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 11 do 15, na planinama od sedam do 10 stepeni - navodi RHMU i dodaje:
Miholjsko leto
- Prognozira se od 13 do 17 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 25 stepeni u nižim predelima, a na planinama do tri dana. U nižim predelima u većem delu Srbije prognozira se do pet tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha preko 30 stepeni. Tokom septembra se prognozira količina padavina iznad višegodišnjeg, u nižim predelima u intervalu od 65 do 90 mm, a na planinama do 120 mm. Očekuje se broj dana sa padavinama u nižim predelima od 10 do 13 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 18 dana.