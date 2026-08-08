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U Srbiji će za vikend na jugozapadu, jugu i istoku zemlje biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.U ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalne temperature od 32 do 36 stepeni.

Sledeće sedmice (od 10.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka (krajnje izolovana). Temperatura u porastu - dnevni maksimumi od 34 do 39 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorenje na požare

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

RHMZ je izdao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa praćenih jakim vetrom.

- Pljuskovi i grmljavine će za dane vikenda biti lokalizovani, pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Međutim, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta.

Biometeorološka prognoza Nepovolјna biometeorološka situacija za hronično obolele. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama, a posebno reumatičarima i srčanim bilesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima. Adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora se preporučuju svima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

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Vreme od 16. avgusta

U nedelji od 10. do 16. avgusta temperatura vazduha biće iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem od dva stepena na

jugoistoku do šest stepeni na severu Srbije.

- Maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 33 do 36 stepeni. Verovatnoća oko 90 odsto da će vrednosti biti u kategoriji veoma toplo. Deficit nedeljne količine padavina. Verovatnoća oko 90 odsto da će vrednosti biti u kategoriji veoma sušno. Nedeljna suma padavina do četiri mm.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za Kurir televiziju da će drugi deo avgusta doneti iznadprosečne temperature.

- Od 9. do 15. avgusta očekuje nas i dalje toplo vreme, sa temperaturama od 32 do 36 stepeni. Biće to ipak za nekoliko stepeni manje nego sada. Tek posle 15. avgusta postoji veća verovatnoća za dalji pad temperature i češću pojavu kratkotrajnih pljuskova - kazao je Todorović.

Nedeljko Todorović najavljuje pad temperature posle 15. avgusta Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Klimatski izgledi za septembar

Prema sezonskoj prognozi RHMZ očekuje se topao septembar sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.

- U celoj Srbiji se očekuje septembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 17 do 20 stepeni, a u planinskim predelima od sevet do 14. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar u intervalu od 24 do 26 u nižim predelima, u planinskim predelima od 14 do 19, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 11 do 15, na planinama od sedam do 10 stepeni - navodi RHMU i dodaje:

Miholjsko leto

Foto: Shutterstock