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Ako mislite da vas na internetu više ništa ne može iznenaditi, snimak jednog smeštaja iz Grčke mogao bi da vas razuveri. Društvene mreže zabavlja prizor apartmana koji nije privukao pažnju luksuzom ili pogledom na more, već neverovatno malim dimenzijama kupatila.

Jedan par tražio je samo pristupačan smeštaj sa krevetom i kupatilom, ali su, kako se vidi na snimku, dobili prostor koji je mnoge podsetio na improvizovani kutak, a ne na standardno kupatilo.

Kupatilo toliko malo da je postalo atrakcija

Na snimku se vidi muškarac koji jedva uspeva da sedne na toaletnu šolju zbog skučenog prostora, dok se njegova supruga smeje prizoru. Video je brzo postao viralan, a objava je prikupila hiljade reakcija.

Dok su se jedni korisnici zabavljali prizorom, drugi su podelili slična iskustva sa neobičnim turističkim smeštajem u kojem su boravili tokom putovanja.

"Samo da smo blizu mora" nekad ima svoju cenu

Mnogi su se prisetili česte rečenice prilikom letovanja: "Nije važno kakav je apartman, samo da smo blizu mora". Ipak, ovakvi slučajevi pokazuju da je pre rezervacije važno pažljivo pogledati fotografije i pročitati sve detalje o smeštaju.