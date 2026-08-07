Slušaj vest

Spas od ekstremnih vrućina još nije na vidiku, a iako je vrhunac toplotnog talasa prošao, Srbija će i narednih dana ostati pod njegovim uticajem. Temperature će i dalje biti izuzetno visoke, tropske noći neće popuštati, a meteorolozi upozoravaju da će se nepovoljni vremenski uslovi nastaviti najmanje do 20. avgusta.

Vrhunac toplotnog talasa je prošao, ali osveženja nema

Sovilj ističe da je najgori deo toplotnog talasa iza nas, ali da to ne znači da će vreme uskoro postati prijatnije.

- Nažalost, meteorološka situacija u narednom periodu ostaje izrazito nepovoljna. Vrhunac toplotnog talasa je prošao, mi smo izmerili temperature od 40 stepeni na tri glavne meteorološke stanice, pri čemu je Sombor apsolutni rekorder, jer je svakog dana u avgustu, dakle od početka meseca, na toj stanici obaran datumski maksimum temperature, već šest dana uzastopno. Međutim, iako je vrhunac toplotnog talasa na izmaku, u narednim danima on će samo oslabiti, ali i dalje ostaje na snazi i produžava se na gotovo celu drugu dekadu avgusta. Za dane vikenda maksimalne temperature biće od 32 do 36 stepeni, a tokom najvećeg dela naredne sedmice od 34 do 38 stepeni, uz tropske noći u Beogradu i velikim gradovima Vojvodine - rekao je Sovilj.

Foto: Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia

On upozorava da ni padavine neće doneti značajnije olakšanje.

- Kad govorimo o padavinama, danas i za dane vikenda očekuju se male, simbolične količine. U većini mesta to će biti ispod pet litara po kvadratnom metru, dok samo lokalno, u oblasti kratkotrajno jačih pljuskova, može pasti više od deset litara. Ono na šta smo već upozoravali jesu jaki i kratkotrajni olujni udari vetra u oblasti pljuskova i udari gromova, koji mogu doprineti pojavi novih žarišta požara, dok jak vetar može dodatno da rasplamsa vatru i oteža posao pripadnicima Sektora za vanredne situacije. Republički hidrometeorološki zavod nastavlja da prati situaciju, ali prognoze, nažalost, nisu povoljne, bar ne do 20. avgusta. Da li ćemo nakon toga imati neko značajnije osveženje, biće jasnije tokom naredne sedmice, ali za sada ostajemo pod uticajem ovog toplotnog talasa - naglasio je meteorolog.

Tropske noći trajaće još najmanje 10 dana

Na pitanje da li će se potvrditi narodna izreka da je posle Svetog Ilije vreme prijatnije, Sovilj kaže da su klimatske promene potpuno promenile dosadašnja pravila.

- Neće biti tako. To je možda bio češći slučaj u klimi druge polovine 20. veka, kada smo u drugoj i trećoj dekadi avgusta imali svežije noći, svežija jutra i niže dnevne temperature. Međutim, sa klimatskim promenama, nažalost, toplotni talasi praćeni sušom i deficitom padavina samo se produžavaju. Uverili smo se kako je to izgledalo 2023. godine, a bilo je još godina kada su temperature više od 35 stepeni beležene čak i u prvoj polovini septembra. To je jedna nova klimatska realnost kojoj moramo da se prilagodimo - rekao je Sovilj.

Posebno zabrinjava činjenica da ni noći neće doneti predah.

- Produžavaju se tropske noći, i to je najnepovoljnija situacija na području Beograda, gde će minimalne temperature narednih dana biti između 22 i 25 stepeni. To jednostavno nije dovoljno da se čovek adekvatno naspava, niti da se stan rashladi tokom noći. Sve veći broj građana suočen je sa tim da je neophodno rashlađivanje prostorija i tokom noći. U manjim mestima centralne i južne Srbije situacija je nešto povoljnija, jer su temperature između 15 i 20 stepeni, ali za Beograd ovo nisu dobre vesti i tropske noći produžavaju se najmanje narednih deset dana - objasnio je on.

Foto: Kurir Televizija

Za oporavak reke potrebne su sedmice obilnih padavina

Govoreći o posledicama dugotrajne suše, Sovilj upozorava da su požari, nizak vodostaj i problemi u vodosnabdevanju direktna posledica višenedeljnog toplotnog talasa.

- Osveženje nam je preko potrebno kako bi se bar zaustavilo dalje pogoršavanje situacije na terenu. Tu mislim na vodostaj Dunava, vodosnabdevanje, proizvodnju električne energije i šumske požare. Žarišta je u prethodnim danima bilo zaista mnogo i to je posledica produženog toplotnog talasa koji traje već deveti i deseti dan, pojačanog vetra, lokalnih pljuskova sa grmljavinom i udara gromova. Sve je to izazvalo brojne požare koje smo imali prilike da vidimo prethodnih dana. Međutim, da bi se situacija značajnije popravila, potrebne su mnogo veće količine padavina u dužem vremenskom periodu i to u čitavom gornjem i srednjem slivu Dunava - rekao je meteorolog.

On je upozorio da je situacija na najvećoj evropskoj reci istorijski loša.

- Oboreni su istorijski minimumi vodostaja Dunava, i to ne samo u Srbiji već i u gornjem toku reke. Vodostaji su i dalje ispod istorijske granice, iako se primećuje blagi porast zahvaljujući padavinama u Austriji, Češkoj i Mađarskoj. Međutim, sve je to simbolično. Da bi došlo do značajnijeg poboljšanja, potrebne su padavine od 100, pa i 200 litara po kvadratnom metru u periodu od nekoliko sedmica. Srednja i zapadna Evropa suočavaju se sa toplotnim talasima još od kraja maja. Ovo je već četvrti ili peti talas u nizu, obarani su dnevni i mesečni temperaturni rekordi, sve je praćeno velikom sušom. Kada na to dodamo da tokom zime nije bilo dovoljno snega ni u nizijama ni u planinama, jasno je zašto nije bilo dovoljno vode koja bi napunila korita naših reka - zaključio je Sovilj.

01:43 "OSVEŽENJA NEMA, OSTAJEMO POD UDAROM TOPLOTNOG TALASA!" Meteorolog RHMZ otkrio kakvo vreme nas čeka do kraja avgusta Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs