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Situacija na području oko Deliblatske peščare iz časa u čas, reklo bi se sa terena, postaje sve kritičnija. Požar u okolini naselja Šumarak kao da nastavlja da se širi, dok ekstremne vremenske prilike otežavaju posao vatrogascima.

Nebo se bukvalno ne vidi od dima!

Prizor u Šumarku je zastrašujuć. Gust, zagušljiv dim je potpuno prekrio područje.

"Situacija u Šumarku je sve gora. Dim je potpuno 'ubio' dan, nebo se uopšte ne vidi. Osećaj je bukvalno kao da smo ušli u oblak. Čini nam se da se požar dodatno proširio," navodi novinarka sa lica mesta.

Ono što dodatno zabrinjava jeste stanje na reci. Vodostaj Dunava kod Šumarka je izuzetno nizak, a upravo sa te lokacije nadležne službe crpe vodu neophodnu za obuzdavanje vatrene stihije. Otežano snabdevanje vodom u ovakvim trenucima predstavlja ozbiljan logistički izazov za ekipe koje se bore sa vatrom.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Upozorenje RHMZ-a se obistinilo

Podsećamo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je ranije danas izdao upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Paklene vrućine (koje danas u Srbiji dostižu i 38 stepeni), suv vazduh i najavljeni jaki vetrovi stvaraju idealne uslove za brzo napredovanje vatre.

Sve raspoložive snage su na terenu, a građanima se savetuje da izbegavaju ovo područje i strogo prate uputstva nadležnih službi.