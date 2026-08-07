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Na 40 stepeni, pod udarima olujnog vetra i na nepristupačnim planinama i do 2.000 metara, srpski vatrogasci-spasioci i piloti helikopterske jedinice MUP Srbije vodili su sedmodnevnu bitku sa jednom od najvećih vatrenih stihija u Španiji. Prešli su više od 2.700 kilometara da bi spasli živote i domove, imali čak 102 naleta helikoptera "superpume" i izbacili 357 tona vode na tamošnja žarišta. Na hrabrosti i podvigu im je aplaudirala cela kraljevina, a juče ih je i u domovini dočekala zahvalnost kakvu samo ovakvi heroji i zaslužuju.

Tog 28. jula, kad je srpski tim angažovan na gašenju požara u Španiji kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, vatrogasci spasioci su za jedan dan organizovali konvoj od 17 vozila i sa kompletnom opremom prešli su 2.700 kilometara za 29 sati kako bi što pre stigli do ugroženih područja. Helikopterska jedinica je stigla dva dana kasnije, nakon devet sati leta, a tamo je u vazduhu provela skoro 27 sati iznad buktinje.

Najteže na Svetog Iliju

Najteži dan im je bio Ilindan, 2. avgust, kada je "superpuma" izvela čak 48 naleta i izbacila 168 tona vode.

Helikopter za gašenje požara superpuma Foto: Damir Dervišagić



Heroje su ispred Palate Srbije juče po povratku svečano dočekali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, direktor policije Dragan Vasiljević, ambasador Španije Huan Hose Sans Aparisio i ministarka unutrašnjih poslova Republike Namibije Lusija Ipumbu.

Jovica Mihailović, pomoćnik komandanta za bezbednost helikopterske jedinice MUP, kaže za Kurir da će ovu misiju dugo pamtiti.

- Kad smo stigli tamo, zatekli smo potpuno dezorijentisane ljude. Trebalo je vremena da se sve jedinice uigraju, ali već posle dva dana koordinacija je bila odlična. Razmere požara bile su nešto što do tada lično nisam video. Bili smo smešteni u jednoj bazi koja je daleko od lokacije, pa smo prva dva-tri dana provodili dosta u letenju do požara - priseća se Mihailović i dodaje da su poseban izazov bile visoke planine:

Jovica Mihailović Foto: Damir Dervisagic

- Nismo silazili ispod 1.500 metara, negde smo bili i na 2.000 metara. Bilo je vrlo izazovno za mašinu, ali i za nas. Temperatura plus 40, a teško je prići tom tačkastom požaru, a dole niže vatra ogromnih razmera...

Prvi tim

Davor Vidović, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i vođa tima, priznaje da je najizazovnije za njih bilo putovanje od 29 sati.

Davor Vidović Foto: Screenshot

- Bila je velika gužva na severu Italije, preko Azurne obale. Teško je i izazovno bilo ići i kroz Španiju. Vozila su dobro izdržala. Imali smo dva defekta, koja smo uspeli da rešimo. Čim smo stigli, malo smo se odmorili, imali kratak san, jer nismo želeli da gubimo vreme - kratko će Vidović.

Tim je, inače, za samo jedan dan okupljen iz Beograda, Valjeva, Niša, Šapca, Kraljeva, Pančeva, Čačka i Smedereva i svi sa istim ciljem - da spasu živote!

Nemanja Zečević, oficir za vezu ispred Sektora za vanredne situacije, među prvima je stigao u Španiju kako bi pripremio dolazak srpskog tima.

Foto: Damir Dervisagić

- Dok smo preletali iznad Španije, videli smo ogromna područja zahvaćena požarom. Bili smo prvi međunarodni kopneni tim koji je stigao sa kamionima i odmah počeo da radi. Zahvalnost naroda je bila neverovatna. Ljudi su nam mahali, deca salutirala, a zahvaljivali su nam i predstavnici vlasti - priča Zečević.

1/15 Vidi galeriju Vučić dočekao vatrogasce spasioce Foto: Damir Dervišagić

Misija u Španiji završena je uspešno, ali za ove ljude odmora gotovo da nema. Sa platoa Palate Srbije "superpuma" poleće ka Deliblatskoj peščari, dok spasioci kreću u pomoć sada svom narodu. I dok se jedni bore s požarima u Srbiji, 34 pripadnika MUP rame uz rame gase vatrenu stihiju u Francuskoj. Očekujemo i njih ovde, uskoro...

1/6 Vidi galeriju Naši vatrogasci gasili požare u Španiji Foto: Instagram mupsrbije

Zabranjena nepotrebna potrošnja vode, aktivno devet požara

U Srbiji je aktivno devet požara, ali je situacija stabilnija nego u četvrtak. U gašenju požara angažovano je pet helikoptera uz vatrogasce-spasioce, pripadnike Vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nakon sednice Republičkog štaba za vanredne situacije.

Foto: Videoplus

- Nijednu kuću požar nije zahvatio, Sektor za vanredne situacije će se boriti svim silama da budu zaštićena naseljena mesta. Dva najjača i najopasnija požara su u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio oko 700 hektara, i kod Ušća - kazao je Dačić i podsetio da je u sredu i četvrtak bilo između 180 i 190 požara, koji se u toku dana eliminišu.

Ministar je naveo da je prošle godine u Srbiji Sektor za vanredne situacije intervenisao 39.000 puta i da je tom prilikom spasao više od 1.400 ljudskih života.

Foto: Instagram

- Sada, u prvih sedam meseci, zabeležena je 21.000 intervencija, u kojoj je spaseno blizu 700 ljudi.

Ministar je istakao i da se Srbija suočila sa najnižim nivoom Dunava u poslednjih 100 godina, ali da je situacija juče bila bolja nego prethodnih dana. Naveo je da je Štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode.