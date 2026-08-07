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Poznati srpski hvatač zmijolovac, Vladica Stanković, zabeležio je još jednu neverovatnu akciju, ali ovoga puta mete nisu bile zmije već opasni insekti. U jednom od beogradskih naselja, na Avali, Stanković je intervenisao i iz dečije sobe uklonio gigantsko gnezdo u kom se, nalazio ogroman broj stršljenova.

Na dramatičnom snimku koji je podelio sa javnošću, vidi se ogromna konstrukcija gnezda koja se razvila do neslućenih razmera. Ova situacija predstavljala je direktnu i ozbiljnu opasnost po život stanara, s obzirom na to da ubodi stršljena u ovakvom broju mogu biti fatalni.

gnezdo mladih stršljenova Foto: Instagram Printscreen/Udruženje Poskok

Vladica je, kao i uvek, hladnokrvno i uz adekvatnu opremu i zaštitnu odeću uspeo da u potpunosti neutrališe opasnost i bezbedno ukloni gnezdo.

- Da vidite ovo ludilo, stršljena koliko god hoćete. Mali milion - rekao je Vladica dok je pokazivao gomilu insekata koji leže na podu.