Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izvršio je prelet iznad područja zahvaćenih požarom u Deliblatskoj peščari, kako bi sagledao stanje na terenu i koordinisao dalje angažovanje snaga Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dok se borba protiv vatrene stihije neprekidno vodi i sa zemlje i iz vazduha, prisustvo prvog čoveka policije među svojim pripadnicima na prvoj liniji odbrane šalje jasnu poruku - u ovoj dramatičnoj borbi nema povlačenja. Svaki minut i svaka doneta odluka imaju samo jedan, zajednički cilj: zaštitu ljudi, prirode i imovine.

Situacija na području oko Deliblatske peščare iz časa u čas, reklo bi se sa terena, postaje sve kritičnija. Požar u okolini naselja Šumarak kao da nastavlja da se širi, dok ekstremne vremenske prilike otežavaju posao vatrogascima.