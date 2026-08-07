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Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izvršio je prelet iznad područja zahvaćenih požarom u Deliblatskoj peščari, kako bi sagledao stanje na terenu i koordinisao dalje angažovanje snaga Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dok se borba protiv vatrene stihije neprekidno vodi i sa zemlje i iz vazduha, prisustvo prvog čoveka policije među svojim pripadnicima na prvoj liniji odbrane šalje jasnu poruku - u ovoj dramatičnoj borbi nema povlačenja. Svaki minut i svaka doneta odluka imaju samo jedan, zajednički cilj: zaštitu ljudi, prirode i imovine.

Situacija na području oko Deliblatske peščare iz časa u čas, reklo bi se sa terena, postaje sve kritičnija. Požar u okolini naselja Šumarak kao da nastavlja da se širi, dok ekstremne vremenske prilike otežavaju posao vatrogascima.

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