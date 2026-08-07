Pomozimo našoj sugrađanki kojoj je hitno potrebna pomoć
Apel za pomoć
Možda baš vi spasite život našoj sugrađanki! Maja se bori sa leukemijom, a samo ove grupe ljudi mogu da joj pomognu: Vaše malo je njoj mnogo!
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Maji Nedeljković, koja se leči od akutne promijelocitne leukemije, hitno su potrebni davaoci trombocita.
Ko može da donira?
- Krvna grupa A
- Uzrast od 18 do 60 godina
- Telesna težina preko 60 kg
- Osobe koje nemaju hronična oboljenja
- Žene koje nisu rađale niti imale pobačaj
Foto: Privatna arhiva
Doniranje se obavlja u Institutu za transfuziju krvi Srbije (Svetog Save 39), a testiranje je moguće od 08.00 do 10.30 časova.
Broj protokola
Pre dolaska, potrebno je javiti se na broj 066 665 0045 (Marina Nedeljković) i navesti da se radi o namenskom doniranju trombocita za Maju Nedeljković - broj protokola 4364.
Svaka podela ove objave može pomoći da informacija stigne do potencijalnog donora.
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