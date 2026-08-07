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Maji Nedeljković, koja se leči od akutne promijelocitne leukemije, hitno su potrebni davaoci trombocita.

Ko može da donira?

- Krvna grupa A

- Uzrast od 18 do 60 godina

- Telesna težina preko 60 kg

- Osobe koje nemaju hronična oboljenja

- Žene koje nisu rađale niti imale pobačaj

Foto: Privatna arhiva

Doniranje se obavlja u Institutu za transfuziju krvi Srbije (Svetog Save 39), a testiranje je moguće od 08.00 do 10.30 časova.

Broj protokola

Pre dolaska, potrebno je javiti se na broj 066 665 0045 (Marina Nedeljković) i navesti da se radi o namenskom doniranju trombocita za Maju Nedeljković - broj protokola 4364.

Svaka podela ove objave može pomoći da informacija stigne do potencijalnog donora.

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