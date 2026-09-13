SKORO 70 GODINA SU NERAZDVOJNE! Ljubica i Zora sahranile muževe i odgojile 15 dece, a njihova priča vraća veru u neraskidivo prijateljstvo
U selu Broćanac kod Posušja žive dve žene čija životna priča svedoči o vrednostima koje se danas sve ređe viđaju. Ljubica i Zora već gotovo 70 godina dele sve - i lepe i teške trenutke. Njihovo prijateljstvo počelo je još u mladosti, a godinama kasnije učvrstile su ga i kumstvom koje je za njih bilo mnogo više od običaja.
Njihova priča ponovo je privukla veliku pažnju nakon snimka u kojem su govorile o svom životu, porodici, veri i svemu kroz šta su prošle.
Ljubica i Zora bile su nerazdvojne još kao mlade devojke. Kada su se udale, život ih je odveo u nove obaveze, ali njihova bliskost nikada nije prestala. Zora je nakon udaje došla u kuću svog supruga, gde je živela velika porodica - svekar, svekrva, zaova i suprug. U takvom domu trebalo je pronaći svoje mesto, prilagoditi se pravilima zajedničkog života i svakodnevno brinuti o porodici.
Uprkos izazovima, Zora je svoj dom ispunila ljubavlju i podigla devetoro dece. Ljubica je, sa druge strane, rodila šestoro dece, a obe danas sa ponosom govore o velikim porodicama koje su stvorile.
- Kad sam se udala, stariji su se poštovali i slušali bez pogovora. Svekar je bio glava kuće i svi smo morali da se uskladimo s njegovim pravilima. Taj zajednički život nas je naučio strpljenju, dogovoru i međusobnom poštovanju - pričala je Ljubica.
Njihovi domovi bili su puni dece, smeha i svakodnevnih obaveza. Iako život u velikim porodicama nije bio lak, obe ističu da su im upravo porodica i vera davale snagu da istraju.
Zajedno prošle i najteže trenutke
Ljubica i Zora su ponosne majke petnaestoro dece, ali i žene koje su morale da se suoče sa velikim životnim gubicima. Obe su sahranile svoje supruge, a nakon toga su još snažnije bile oslonjene jedna na drugu.
Za njih prijateljstvo nije bilo samo druženje, već prava životna podrška.
- Zora mi je uvek bila oslonac, kao sestra koju nikad nisam imala - govorila je Ljubica.
Kako su tada ispričale, njihova deca su im najveća radost i dokaz da se trud, ljubav i odricanje isplate.
- Naša deca su nam najveći ponos. Nema većeg blagoslova nego kada vidiš da su izrasli u dobre ljude, poštene i spremne da pomognu drugima - rekla je Zora.
U njihovom životu posebno mesto zauzimaju vera i porodica. Kako su pričale, kroz sve izazove koje su prolazile, nikada nisu izgubile nadu i veru da će trud i dobrota na kraju biti nagrađeni. Zora i Ljubica su u Broćancu poznate kao žene koje su decenijama bile tu jedna za drugu - pomagale se oko kuće, delile svakodnevne brige, ali i one male trenutke sreće koji život čine lepšim.
- Prošlo je skoro 70 godina, a mi smo i dalje tu jedna za drugu. Bog nam je dao dugu mladost i lepo prijateljstvo - poručila je Zora.
Njihovo kumstvo i prijateljstvo, koje traje gotovo sedam decenija, postalo je simbol odanosti i međusobnog poštovanja, a njihova priča podsetila je mnoge na vremena kada su se komšije i prijatelji pomagali, kada je porodica bila centar svega i kada se teškoće lakše podnose kada ih čovek ne prolazi sam.
Ljudi oduševljeni pričom dve bake iz Hercegovine
Nakon objavljenog snimka, mnogi ljudi nisu krili emocije. Brojni komentari pokazali su koliko su gledaoce dotakle njihove reči i način na koji govore o životu.
"Meni je srce puno kad slušam ovako jednostavne stare ljude pune miline, dragosti i vere. Veliki pozdrav fra Mariju i dragim bakama."
"Divno, fra Marijo, vratilo me u detinjstvo. Uvek krunica u ruci mojoj babi Boji. Ovo je veselje, ulepšali ste mi dan!"
"Svaka čast bakama. To je čvrsta vera i čvrst hercegovački duh na tvrdom hercegovačkom kamenu. Bože ih podrži još među svojima!"
"Dobri Bog vas blagoslovio i nagradio za sve što ste učinile u životu..."
Mnogi su istakli da je priča Ljubice i Zore mnogo više od obične životne ispovesti - ona je podsetnik na značaj porodice, prijateljstva, vere i vrednosti koje su oblikovale generacije pre njih. Njih dve su pokazale da pravo prijateljstvo ne meri vreme, već godine provedene u zajedničkoj radosti, ali i trenucima kada je najteže. Posle skoro sedam decenija, Ljubica i Zora i dalje stoje jedna uz drugu - baš kao što su obećale još u mladosti.
Kurir.rs/Youtube Agape RTV