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U selu Broćanac kod Posušja žive dve žene čija životna priča svedoči o vrednostima koje se danas sve ređe viđaju. Ljubica i Zora već gotovo 70 godina dele sve - i lepe i teške trenutke. Njihovo prijateljstvo počelo je još u mladosti, a godinama kasnije učvrstile su ga i kumstvom koje je za njih bilo mnogo više od običaja.

Njihova priča ponovo je privukla veliku pažnju nakon snimka u kojem su govorile o svom životu, porodici, veri i svemu kroz šta su prošle.

Ljubica i Zora bile su nerazdvojne još kao mlade devojke. Kada su se udale, život ih je odveo u nove obaveze, ali njihova bliskost nikada nije prestala. Zora je nakon udaje došla u kuću svog supruga, gde je živela velika porodica - svekar, svekrva, zaova i suprug. U takvom domu trebalo je pronaći svoje mesto, prilagoditi se pravilima zajedničkog života i svakodnevno brinuti o porodici.

Uprkos izazovima, Zora je svoj dom ispunila ljubavlju i podigla devetoro dece. Ljubica je, sa druge strane, rodila šestoro dece, a obe danas sa ponosom govore o velikim porodicama koje su stvorile.

- Kad sam se udala, stariji su se poštovali i slušali bez pogovora. Svekar je bio glava kuće i svi smo morali da se uskladimo s njegovim pravilima. Taj zajednički život nas je naučio strpljenju, dogovoru i međusobnom poštovanju - pričala je Ljubica.

Njihovi domovi bili su puni dece, smeha i svakodnevnih obaveza. Iako život u velikim porodicama nije bio lak, obe ističu da su im upravo porodica i vera davale snagu da istraju.

Zajedno prošle i najteže trenutke

Ljubica i Zora su ponosne majke petnaestoro dece, ali i žene koje su morale da se suoče sa velikim životnim gubicima. Obe su sahranile svoje supruge, a nakon toga su još snažnije bile oslonjene jedna na drugu.

Za njih prijateljstvo nije bilo samo druženje, već prava životna podrška.

- Zora mi je uvek bila oslonac, kao sestra koju nikad nisam imala - govorila je Ljubica.

Kako su tada ispričale, njihova deca su im najveća radost i dokaz da se trud, ljubav i odricanje isplate.

- Naša deca su nam najveći ponos. Nema većeg blagoslova nego kada vidiš da su izrasli u dobre ljude, poštene i spremne da pomognu drugima - rekla je Zora.

U njihovom životu posebno mesto zauzimaju vera i porodica. Kako su pričale, kroz sve izazove koje su prolazile, nikada nisu izgubile nadu i veru da će trud i dobrota na kraju biti nagrađeni. Zora i Ljubica su u Broćancu poznate kao žene koje su decenijama bile tu jedna za drugu - pomagale se oko kuće, delile svakodnevne brige, ali i one male trenutke sreće koji život čine lepšim.

- Prošlo je skoro 70 godina, a mi smo i dalje tu jedna za drugu. Bog nam je dao dugu mladost i lepo prijateljstvo - poručila je Zora.

Njihovo kumstvo i prijateljstvo, koje traje gotovo sedam decenija, postalo je simbol odanosti i međusobnog poštovanja, a njihova priča podsetila je mnoge na vremena kada su se komšije i prijatelji pomagali, kada je porodica bila centar svega i kada se teškoće lakše podnose kada ih čovek ne prolazi sam.

Foto: printscreen/youtube/agape RTV

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Nakon objavljenog snimka, mnogi ljudi nisu krili emocije. Brojni komentari pokazali su koliko su gledaoce dotakle njihove reči i način na koji govore o životu.

"Meni je srce puno kad slušam ovako jednostavne stare ljude pune miline, dragosti i vere. Veliki pozdrav fra Mariju i dragim bakama."

"Divno, fra Marijo, vratilo me u detinjstvo. Uvek krunica u ruci mojoj babi Boji. Ovo je veselje, ulepšali ste mi dan!"

"Svaka čast bakama. To je čvrsta vera i čvrst hercegovački duh na tvrdom hercegovačkom kamenu. Bože ih podrži još među svojima!"

"Dobri Bog vas blagoslovio i nagradio za sve što ste učinile u životu..."

Mnogi su istakli da je priča Ljubice i Zore mnogo više od obične životne ispovesti - ona je podsetnik na značaj porodice, prijateljstva, vere i vrednosti koje su oblikovale generacije pre njih. Njih dve su pokazale da pravo prijateljstvo ne meri vreme, već godine provedene u zajedničkoj radosti, ali i trenucima kada je najteže. Posle skoro sedam decenija, Ljubica i Zora i dalje stoje jedna uz drugu - baš kao što su obećale još u mladosti.

Kurir.rs/Youtube Agape RTV