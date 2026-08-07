Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom današnje oluje i kiše u Leskovcu, mnoga stabla su pala na javnim površinama, a jedno od njih jepovredilo radnicu obližnjeg marketa na uglu Nikole Skobaljića i Radničke ulice, potvrđeno je Jugmedii u Hitnoj pomoći.

Reč je o debelom stablu breze.

Kako je potvrđeno u Hitnoj pomoći, deo stabla pao je na njenu butnu kost i trenutno se vrše snimanja u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac.

Radnica je tog momenta iznosila smeće i nalazila se između dva objekta.

U Radničkoj su pala još nekoliko stabala, jedno od njih nasred ulice, koje su radnici JKP „Komunalac“ brzo uklonili.

„Drugi deo tog drveta strašno škripi i izaziva strah. Radnici Komunalca došli su, konstatovali isto, ali sam čula da nemaju dozvolu za njegovu seču“, priča meštanka iz zgrade preko puta marketa.

Takođe, na auto-putu kod Jerine pada jaka kiša, zbog čega je vidljivost otežana. Vozačima se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Pljuskovi do kraja dana

Prema najavi RHMZ, do kraja dana toplo i sparno sa lokalnim, uglavnom kratkotrajnim, pljuskovima sa grmljavinom, češćim u Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i u planinskim predelima.

Vetar severni i severozapadni slab i umeren i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno moguć i olujni vetar.

Vreme narednih dana

Za dane vikenda (08 - 09.08.) na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalne temperature od 32 do 36 °C.

Sledeće sedmice (od 10.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka (krajnje izolovana). Temperatura u porastu - dnevni maksimumi od 34 do 39 °C, najavio je RHMZ.