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Vulkan na planini Etna na Siciliji sinoć je uzdrmao italijansko ostrvo novom, još snažnijom erupcijom nego pre nekoliko dana! Zbog gustog dima i pepela satima je bio zatvoren aerodrom u Kataniji, najpre u toku prepodneva, a potom i nekoliko sati kasnije.

Brza reakcija

Međutim, i pored velike neizvesnosti zbog otkazanih letova, grupa od 120 turista iz Srbije danas se u popodnevim časovima
ipak vratila avionom Er Srbije koja je u petak među prvima poletela za Beograd sa Sicilije.

Vratio srpske turiste sa Sicilije Foto: Kurir/R.N.

Bez obzira na vanredne okolnosti, naša nacionalna avio kompanija se odlučila da pošalje letelicu.

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Erupcija Etne Izvor: Kurir

Samo što je avion poleteo za Beograd oko 15,30 časova, aerodrom je zbog nove erupcije i jakog vetra koji je nanosio pepeo ponovo bio zatvoren, a na hiljade turista ostalo je večeras zarobljeno u Kataniji!

Er Srbija dovezla putnike sa Sicilije Foto: Kurir/R.N.

Inače, ovo je još jedna u seriji ekplozija najaktivnijeg vulkana u Evropi u poslednje vreme, zbog koje se povremeno zatvarao aerodrom u Kataniji.

Kurir u krateru vulkana

Reporter Kurira koji je ove nedelje boravio na Siciliji, obišao je u sredu jedan od brojnih kratera Etne i to samo nekoliko dana posle snažne erupcije i ispostavilo se, dva dana pre još jedne i snašnije, dananšnje!

Kurir na Etni Foto: Kurir/R.N.

O obilasku Etne i Sicilije čitajte na uskoro na našem portalu...

Rajko Nedić

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