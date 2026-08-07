Drama posle nove erupcije vulkana na Siciliji! Let iznad grotla Etne: Er Srbija između dva zatvaranja aerodroma vratila turiste u Beograd! (foto/video)
Vulkan na planini Etna na Siciliji sinoć je uzdrmao italijansko ostrvo novom, još snažnijom erupcijom nego pre nekoliko dana! Zbog gustog dima i pepela satima je bio zatvoren aerodrom u Kataniji, najpre u toku prepodneva, a potom i nekoliko sati kasnije.
Brza reakcija
Međutim, i pored velike neizvesnosti zbog otkazanih letova, grupa od 120 turista iz Srbije danas se u popodnevim časovima
ipak vratila avionom Er Srbije koja je u petak među prvima poletela za Beograd sa Sicilije.
Bez obzira na vanredne okolnosti, naša nacionalna avio kompanija se odlučila da pošalje letelicu.
Samo što je avion poleteo za Beograd oko 15,30 časova, aerodrom je zbog nove erupcije i jakog vetra koji je nanosio pepeo ponovo bio zatvoren, a na hiljade turista ostalo je večeras zarobljeno u Kataniji!
Inače, ovo je još jedna u seriji ekplozija najaktivnijeg vulkana u Evropi u poslednje vreme, zbog koje se povremeno zatvarao aerodrom u Kataniji.
Kurir u krateru vulkana
Reporter Kurira koji je ove nedelje boravio na Siciliji, obišao je u sredu jedan od brojnih kratera Etne i to samo nekoliko dana posle snažne erupcije i ispostavilo se, dva dana pre još jedne i snašnije, dananšnje!
O obilasku Etne i Sicilije čitajte na uskoro na našem portalu...
Rajko Nedić