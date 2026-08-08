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Vozače danas očekuju pojačan saobraćaj, zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i promenljive vremenske prilike, zbog čega iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) apeluju na dodatni oprez tokom vožnje.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlaz iz Srbije čekaju četiri sata.

Na graničnom prelazu Šid putnička vozila se na izlazu zadržavaju dva sata, dok je na prelazima Horgoš i Neštin vreme čekanja po sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je AMSS.

Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike koje mogu dodatno otežati putovanje. Iz AMSS-a ukazuju da su tokom dana mogući povremeni pljuskovi, koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama.

Vozači se zbog toga moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje, sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze.

Iz AMSS-a podsećaju da su upravo ovakvi uslovi povezani sa većim rizikom od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila, zbog čega je neophodan dodatni oprez u vožnji.