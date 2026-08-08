Ko danas kreće na put, neka se naoruža strpljenjem! Na jednom prelazu čeka se čak četiri sata, AMSS upozorava na još jedan problem
Vozače danas očekuju pojačan saobraćaj, zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i promenljive vremenske prilike, zbog čega iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) apeluju na dodatni oprez tokom vožnje.
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlaz iz Srbije čekaju četiri sata.
Na graničnom prelazu Šid putnička vozila se na izlazu zadržavaju dva sata, dok je na prelazima Horgoš i Neštin vreme čekanja po sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je AMSS.
Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike koje mogu dodatno otežati putovanje. Iz AMSS-a ukazuju da su tokom dana mogući povremeni pljuskovi, koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama.
Vozači se zbog toga moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje, sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze.
Iz AMSS-a podsećaju da su upravo ovakvi uslovi povezani sa većim rizikom od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila, zbog čega je neophodan dodatni oprez u vožnji.
Kurir.rs