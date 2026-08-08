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Vatrogasci i druge nadležne službe nastavljaju borbu sa požarima na otvorenom prostoru širom Srbije. Najveći požar trenutno je u mestu Šumarak, na području Deliblatske peščare, gde je vatrom zahvaćeno više od 700 hektara.

U gašenju požara u Deliblatskoj peščari učestvuje i Vojska, dok se borba sa vatrenom stihijom vodi i iz vazduha i sa kopna.

Pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković izjavio je danas da je u Srbiji aktivno šest požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi.

- Najveće angažovanje jeste na Deliblatskoj peščari i moram naglasiti da, što se tiče samog jutra, situacija je za sada korektna. Naravno, pratiće se i u narednim satima, i najveće angažovanje danas jeste sa radnim mašinama koje će praviti proseke - rekao je za RTS Milenković.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da se očekuje da će i danas dejstvovati Helikopterska jedinica.

Na području Kraljeva, požar u mestu Maglič, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je sinoć oko 18.30 časova. Nakon lokalizacije, deo angažovanih snaga preusmeren je na požar na planini Stolovi, na teritoriji grada Kraljeva, gde su vatrom zahvaćeni suva trava, nisko rastinje i listopadna šuma.

Milenković je naveo da, što se tiče poteza Maglič-Ušće, požar je sinoć lokalizovan u jednom delu, a danas će naglasak biti na gašenju požara na potezu Stolovi.

- Moram naglasiti da dosta toga zavisi od meteoroloških uslova, kako temperature, tako i vetra i jedna je informacija u jutarnjim satima, a može doći do promene kasnije, ali opet naglašavam, sva pažnja i resursi i kapaciteti usmereni su kako na Deliblatsku peščaru, tako i na lokaciju u okolini grada Kraljeva i Maglič koji je lokalizovan, odnosno potez Stolovi - istakao je Milenković.

1/9 Vidi galeriju Gašenje požara u Deliblatskoj peščari Foto: RTS Printscreen

Dragan Reljić iz Srbijašuma Kraljevo kaže da se na teritoriji tog grada bore sa požarima na dve različite lokacije – iznad naseljenog mesta Ušće i na planini Stolovi.

Požar iznad Ušća tokom jučerašnjeg dana je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, ali situacija se i dalje prati.

- U toku noći je bila kiša slabog intenziteta, ali nedovoljna da bi se taj požar proglasio ugašenim. I dalje ostaju na snazi redovna dežurstva 24 sata - rekao je za RTS Reljić.

Kada je reč o požaru na planini Stolovi, koji je krenuo iz Ibarske klisure i širi se prema vrhovima planine Stolovi, on je većeg intenziteta po površini, ali tu gori uglavnom samo travni materijal i nisko rastinje.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Zbog nepristupačnog terena očekuje se angažovanje helikopterske jedinice.

- U toku jučerašnjeg dana naši ljudi, zajedno sa predstavnicima MUP-a za vanredne situacije osmatrali smo terene i mislim da će u toku dana dejstvovati tu i helikopterska jedinica - rekao je Reljić.

U međuvremenu, požar na Žaračkoj planini je lokalizovan. Na ostalim lokacijama nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i rade na gašenju i kontroli požara.