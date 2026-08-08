Slušaj vest

Duge plaže, toplo more, bogata hotelska ponuda i sadržaji prilagođeni različitim generacijama učinili su Antaliju jednom od najtraženijih destinacija za letovanje na turskoj obali Mediterana. Porodice je biraju zbog hotela sa akva-parkovima, dečjim klubovima i raznovrsnim programima, dok parove privlače kvalitetna usluga, uređeni kompleksi i brojne mogućnosti za odmor i zabavu.

U regiji Lara nalazi se Trendy Lara 5★, moderan resort koji se izdvaja po neobičnom i upečatljivom pristupu plaži. Hotel je smešten pored reke Aksu, koja ga deli od obale, pa se do plaže stiže katamaranom. Ovaj detalj boravku daje posebnu čar i pretvara odlazak na more u prijatan deo svakodnevnog odmora.

Foto: Promo

Otvoren 2016. godine, hotel se prostire na površini od 70.000 m² i okružen je zelenilom. Kompleks čine glavna zgrada sa tri bloka i deset vila, a gostima su na raspolaganju ukupno 674 smeštajne jedinice različitih kategorija – od standardnih soba do Family Duplex, Family Suite i Garden Suite jedinica. Hotel je udaljen oko 15 kilometara od aerodroma i približno 25 kilometara od centra Antalije. Jedan od najvećih aduta hotela jeste plaža do koje se dolazi katamaranom preko reke Aksu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri uključeni su u cenu boravka, dok su paviljoni na plaži i oko reke dostupni uz doplatu. Zahvaljujući ovakvom položaju, gosti mogu da spoje boravak u resortu okruženom zelenilom sa svakodnevnim uživanjem na obali.

Foto: Promo

Smeštajne jedinice uređene su u savremenom stilu i opremljene svime što je potrebno za udoban boravak. Standardne sobe imaju parket, balkon, klima-uređaj, satelitsku televiziju sa muzičkim kanalima, Wi-Fi internet, sef, set za pripremu čaja i kafe, mini-bar koji se svakodnevno dopunjuje vodom, sokovima i pivom, kao i kupatilo sa tuš-kadom i fenom za kosu. Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge. Doručak, ručak i večera služe se u glavnom restoranu po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Tokom dana dostupne su različite užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, poslastičarnica, sladoled i dijetalni meni.

Foto: Promo

Poseban deo gastronomske ponude predstavlja Dom Bistro, u kojem su gostima na raspolaganju kasni doručak, ponoćna užina i rani doručak tokom noći. Na taj način hotelski koncept prati različit ritam odmora i pruža mogućnost osveženja i obroka i izvan uobičajenih termina.

Foto: Promo

Ponudu dodatno upotpunjuju šest à la carte restorana – World Cuisine, Italian Cuisine, Steakhouse, Greek Restaurant, Far East Restaurant i Teppanyaki Restaurant – kao i snack restoran i više barova raspoređenih širom kompleksa. À la carte restorani koriste se uz obaveznu prethodnu rezervaciju i doplatu, dok se ceđeni sokovi u Vitamin Baru, energetska pića, premium i uvozna pića, kao i ostale usluge van koncepta, dodatno plaćaju. Trendy Lara posebnu pažnju posvećuje porodicama sa decom. Mini-klubovi su organizovani za uzrast od četiri do osam i od osam do dvanaest godina, dok je tinejdžerima namenjen poseban klub. Najmlađim gostima na raspolaganju su i mini-disko, bioskop, igraonica i dečji bazen sa toboganima, dok se usluga čuvanja dece dodatno plaća.

Foto: Promo

Bogata ponuda vodenih i sportskih sadržaja omogućava gostima da svaki dan odmora provedu drugačije. Hotel raspolaže sa nekoliko bazena, zatvorenim bazenom i bazenom sa slanom vodom koji se greje tokom zime. Akva-park ima pet tobogana namenjenih deci i sedam tobogana za odrasle. Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su jutarnja gimnastika, aerobik, step-aerobik, boćanje, odbojka na plaži, vaterpolo, mini-fudbal, tenis, fitnes centar, stoni tenis i pikado. Tokom dana i večeri organizuju se animacije, muzički programi i zabavni nastupi.

Trendy Lara 5★predstavlja odličan izbor za goste koji žele da spoje moderan smeštaj, bogatu Ultra All Inclusive uslugu i sadržaje prilagođene svim generacijama. Dolazak do plaže katamaranom daje odmoru posebnu notu, dok veliki izbor bazena, restorana, sportskih aktivnosti i programa za decu pruža dobre uslove za sadržajno i bezbrižno letovanje u Antaliji. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo