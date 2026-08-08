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Borba sa požarom u Deliblatskoj peščari ne prestaje, a pripadnici nadležnih službi danonoćno su angažovani kako bi se vatrena stihija stavila pod kontrolu.

MUP je objavio da je tokom jučerašnjeg dana ostvareno čak 26 sati naleta, tokom kojih je iz vazduha izbačeno 270 tona vode.

U gašenju su učestvovala četiri helikoptera MUP-a – dve letelice H215 Super Puma, Kamov Ka-32 i H145.

Iza svakog naleta su pripadnici Helikopterske jedinice koji danima rade u vazduhu, dimu i iznad vatre, zajedno sa kolegama koji se sa požarom bore na zemlji.

- Dok vatra ne stane, oni ne staju - poručuju iz MUP-a, uz isticanje da je Helikopterska jedinica uvek tamo gde je najpotrebnija.

Borba sa požarom u Deliblatskoj peščari nastavlja se i dalje, a angažovanje iz vazduha predstavlja važan deo napora nadležnih službi da se vatrena stihija stavi pod kontrolu.