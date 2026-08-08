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Opštinski štab za vanredne situacije doneo odluku da uvede restrikcije vode u više sela ariljske opštine. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne.

Restrikcije u vodosnabdevanju, uvedene u četvrtak popodne, i dalje su na snazi u sedam seoskih naselja na području opštine Arilje.

Stacionarne cisterne sa pijaćom vodom postavljene su u Mirosaljcima i Dragojevcu, a najavljeni su pojačani inspekcijski nadzor i kažnjavanje onih koji vodu troše nenamenski.

Predsednik opštine Arilje i komandant Štaba za vanredne situacije Predrag Maslar rekao je za RTS da je odluka o restrikcijama doneta jer količina vode koju Arilje trenutno dobija nije dovoljna za potrebe stanovništva u ovom periodu.

- Mi dobijamo nekih 46 litara u sekundi od javnog preduzeća ‘Rzav’ i to se ispostavilo da nije dovoljno za ovaj period, s obzirom na to da se nenamenski troši voda - rekao je Maslar.

Foto: RINA

Kako je naveo, voda se koristi za zalivanje malinjaka, kupinjaka i drugih poljoprivrednih zasada, uprkos apelima nadležnih da se u periodu povećane potrošnje sa tim zastane.

- Međutim, nažalost, moram da kažem, neki neodgovorni pojedinci i građani to ne rade i mi smo najavili oštre kontrole i oštre kazne - istakao je Maslar.

Visinske zone opštine Arilje, kao i naselja koja se snabdevaju sa Malskog vrela, imaće vodu od 6 do 9 časova ujutru i od 20 do 22 časa uveče.

U Virovu, Grdovićima i Lopašu vode neće biti od 22 časa do 6 časova ujutru.

Maslar objašnjava da se noćnim isključenjima nastoji da se spreči nenamenska potrošnja, jer se poljoprivredni zasadi pretežno zalivaju tokom večeri i noći, ali i da se omogući dopunjavanje rezervoara kako bi ostali stanovnici imali vodu.

I u drugim opštinama Zlatiborskog okruga nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode. Takvi apeli upućeni su, između ostalog, u Užicu i Prijepolju, kako bi svi potrošači tokom celog dana bili snabdeveni vodom za piće.