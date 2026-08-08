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Razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju na razvod često su ozbiljni i vezani za velike životne probleme, ali ponekad upravo sitnice, nesporazumi ili potpuno neočekivane situacije budu kap koja prelije čašu.

Koji su to najbizarniji razlozi zbog kojih su se pojedini supružnici razveli, pitanje je koje je nedavno privuklo pažnju korisnika Redita. Jedan Srbin odlučio je da podeli navodnu priču svog prijatelja, ali i da upita druge članove zajednice da li su čuli za još neobičnije razloge zbog kojih su brakovi završeni.

"Htela da ga iznenadi i kupi auto bez njega"

"Pre neki dan mi ortak saopšti da se razvodi. U braku već pet godina, dvoje dece. Pitam ga pa šta se desilo, kaže planirali su godinu dana da kupe neki auto, štekali pare i ona htela da ga iznenadi dok je bio na putu i kupi auto bez njega", napisao je on pa dodao:

"Kaže odlučili se za Land Cruiser, žena dovezla Volvo xc60. Neće da ga proda, on pokrenuo razvod".

"Nisu se razveli zbog auta"

Njegova objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a mnogi su se složili u jednom - automobil verovatno nije pravi razlog razvoda, već samo trenutak koji je otkrio dublje probleme u njihovom odnosu.

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"Sumnjam da je to razlog, verovatno je tu puno više toga", "Nisu se razveli zbog auta", "Razlog nije validan, ali je pokazatelj kako stvari stoje u tom braku, tako da je možda samo stavka koja je prelila čašu", pisali su korisnici.

"Saznala da stan uopšte nije njegov"

Među komentarima su se pojavile i druge neobične priče. Jedan korisnik podelio je iskustvo o ženi koja se udala za muškarca posle samo nekoliko meseci zabavljanja, a potom, navodno, odlučila da se razvede kada je saznala da stan u kojem žive zapravo nije njegov.

"Jedna riba se udala za lika posle par meseci zabavljanja. Razvela se jer je shvatila da stan nije njegov (slagao), već da je podstanar".

"On hteo da gleda utakmicu, ona neku seriju"

Drugi je ispričao da je jedan brak navodno okončan nakon svađe oko televizijskog programa.

"Posvađali su se zbog utakmice. On je želeo da gleda utakmicu, a ona neku seriju. Tu je sve kulminiralo, svađa i brzo je završilo. On inače malo 'žešći'. Ta priča se baš proširila i mnogi nisu mogli da veruju, ali ja ipak mislim da je tu bilo stvari od ranije, te je ovo samo bila kap koja je prelila čašu. Zvuči i meni neverovatno", zaključio je jedan korisnik.