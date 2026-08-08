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Mala Andrea Marević ima samo godinu dana, a iza nje je već velika borba. Rođena je 15. oktobra 2024. godine, iz uredne trudnoće i kao terminsko dete, a nakon rođenja dijagnostikovan joj je VSD, odnosno otvor na pregradi između srčanih komora.

Šum na srcu praćen je godinu dana, tokom kojih se Andrea razvijala normalno, u skladu sa svojim uzrastom, psihički, fizički i motorički. Nakon neophodne operacije VSD-a, usled hipoksije je došlo do oštećenja mozga, nakon čega joj je dijagnostikovana spastična tetraplegija.

Nakon što je u bolnici dijagnostikovano oštećenje, Andrea je započela neurološku i fizikalnu terapiju. Po izlasku iz bolnice, lečenje i praćenje nastavili su da sprovode neurolog, kardiolog, gastroenterolog, fizijatar i logoped.

Andrea danas napreduje u svom lečenju, ali kako bi nastavila da se oporavlja, potrebne su joj intenzivnije i nove vrste terapija. Za njen dalji napredak potrebno je angažovanje logopeda, nove fizikalne terapije, kao i redovne kontrole kardiologa, neurologa i gastroenterologa, uz odgovarajuće laboratorijske analize.

Novac je potreban i za putne troškove i smeštaj tokom lečenja. Za nastavak svega što je Andrei neophodno prikuplja se 5.120.000 dinara.

Za jednu malu devojčicu svaki novi korak predstavlja veliki napredak, a njenoj porodici podrška je potrebna kako bi joj omogućila kontinuitet lečenja i terapija.