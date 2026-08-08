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Za pravu ljubav nema granica. To pravilo je važilo oduvek. I u dalekoj prošlosti i u modernom dobu sklapali su se različiti brakovi. Mlađa žena i stariji muškarac i obrnuto. Ali pred matičara su izlazili i parovi različite veroispovesti.

Tako su se i Natalija (18) iz Prokuplja i Benjamin (22) iz Tuzle venčali i zakleli na večnu ljubav. Odlučili su da zajedno žive, iako su ih mnogi popreko gledali. Ali, porodica ih je podržala. Za okolinu ih nije briga, jer uvek neko nešto može da zameri.

Mladi, zaljubljeni par rekao je svoje sudbonosno "da" 13. oktobra 2023. godine, posle godinu i po dana veze. Uzevši prezime od supruga, Natalija je dokazala da ljubav zaista ne poznaje ograničenja.

Ovaj mladi bračni par odlučio je da se venča u Cirihu, u Švajcarskoj, gde trenutno i živi, mada, kako kaže Natalija, postoji mogućnost da se u nekom trenutku vrate ili u njen Toplički kraj ili u njegovu rodnu Tuzlu.

- Upoznali smo se preko naše zajedničke drugarice i od prvog dana smo verovali da je to to. Trenutno živimo u Cirihu, gde smo se upravo i venčali, ali opet ne znači da nas dalji život neće vratiti u moje ili njegovo rodno mesto - priča Natalija na dan svog venčanja.

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U početku ljubav je bila neprihvatljiva

Kako je na početku njihove veze reagovala okolina i da li je postojao neko ko ih nije podržavao, ispričala je Natalija iskreno.

- Moji roditelji su podržavali i mene i njega od početka, kao i njegova majka, ali je naša priča bila neprihvatljiva za naše društvo i okolinu. Teško je ljudima objasniti ljubav između osoba različitih vera, posebno kada ste iz male sredine - priznala je ona.

Benjamin i Natalija su se, iako mladi, na brak odlučili onda kada su shvatili da su stvoreni jedno za drugo i da su najjači kada su zajedno.

- Na brak smo se odlučili kako bismo našu ljubav podigli na neki viši nivo, kako bismo je ozvaničili, ali i dokazali da smo najbolji samo kada smo zajedno- priznala je ona.

Negovaćemo obe vere

Kada su različite vere u pitanju, objasnila je da se niko ne odriče svoje, te da će negovati i poštovati obe vere, kako i smatraju da je najbolje.

- Negujemo i negovaćemo obe vere. Kada malo bolje upoznamo Kuran, tek onda ćemo shvatiti koliko je to sve jedno isto i shvatićemo da je Bog isti za sve nas, samo ga drugačije zovemo. Ali na kraju dana shvatimo da smo svi mi ljudi, i da ne treba da mrzimo i delimo ljude po veri ili boji kože - rekla je ona, te dodala da je zapravo najsrećnija kada praznike provode zajedno i kada upoznaju različite navike onog drugog, prenosi religija.rs.

A onda je imala poruku za sve koji su ikada pomislili da su razlike bilo koje vrste jače od ljubavi.

- Želim da poručim da mržnja među ljudima ne vodi nikuda, svi smo mi ljudi, sve je nas jedan te isti Bog stvorio za život na ovoj planeti. Da posedujem neku moć odmah bih obrisala ratove koji su bili i svu mržnju među ljudima - zaključila je Natalija.