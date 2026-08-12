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Milanova majka Marica Đorđević svakog dana proživljava agoniju, nadajući se da će joj se sin iznenada vratiti - baš kao što je i otišao.

Poslednje reči majci: "Ajde, Maro, moram da idem da radim"

- Godinu dana ne znam ništa o svom sinu. Otišao je od mene, nestao je od mene, do dana današnjeg ne znam ništa. Ne znam ni da li je moj sin živ, ni da li nije. Tog dana je došao kod mene, popili smo kafu, bio je sat vremena. Kada je izašao, rekao je: "Ajde, Maro, moram da idem da radim." To je bilo poslednje, ja sam ta koja ga je poslednja videla - započela je priču Marica pre godinu dana.

Marica se i dalje seća početka potrage - uključili su se policija, prijatelji, čak i ljudi koji Milana Đorđevića nisu lično poznavali. U početku su se pojavile priče o mogućem samoubistvu, ali ona je to odmah odbacila.

Foto: Društvene Mreže, Kurir Televizija

- Da on digne ruku na sebe, to nije Milan. On je iz jednog auta prešao u drugi, neko ga je negde odveo. Ko ga je odveo, da li je sam nešto organizovao, da li je morao, da li mu je rečeno, ne znam. Možda je bio u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu... Možda je imao neki problem, da se skloni i smiri. To zna samo on i Bog - kaže majka.

Marica i njen suprug Siniša tragali su za sinom i po manastirima. Četiri meseca su čekali odgovor Srpske pravoslavne crkve - da li je Milan možda boravio u nekom manastiru u Srbiji, Republici Srpskoj ili na Hilandaru. Odgovor je bio negativan.

- Obilazila sam manastire, ne znam više gde da ga tražim. Stalno plačem, sekiram se. Svi mi kažu: "On je živ, javiće se", pa gde je?! Recite mi gde je, ja ću da idem da ga tražim - priča majka.

Porodica je uspela da otključa jedan od njegovih telefona kad je vraćen, ali su unutra zatekli izbrisane poruke, pozive od po čak mesec dana!

- Ne mogu nikog da optužujem, ali ne mogu da verujem da stručnjaci ništa nisu našli – rekla je Marica.

"Ne dao bog nikome..."

Foto: Privatna Arhiva

Marica Đorđević ponovo apeluje na građane - ako bilo ko ima bilo kakvu informaciju, neka se javi policiji i pomogne joj da pronađe sina.

- Ja se svakog dana nadam da ću da ga vidim, ali to je samo pusta nada. Meni nema deteta. Samo plačem i ne znam više gde da idem. Ne dao bog nikome. Najgore mi je što je od mene otišao - završava priču kroz suze.

Podsetimo, tog kobnog dana Milan je popio prvu jutarnju kafu s majkom i otišao na posao. Supruzi je poslao poruku da neće stići po decu jer ima poslovne obaveze i od tada se nikome nije javio. Kada su videli da se Milan ne vraća s posla, krenula je potraga, koja i dalje traje.

Njegov službeni automobil pronađen je na izletištu Bojanine vode u podnožju Suve planine. Auto je bio otključan, u njemu su ostali novčanik, lična dokumenta i čak dva mobilna telefona. Od tog trenutka kao da je u zemlju propao.

1/8 Vidi galeriju Nestao Milan Đorđević Foto: Facebook, Kurir/M.S., Marko Smiljković, Kurir/M.S.

Rekonstrukcija Milanovog nestanka 8.10: Poslednji razgovor sa majkom

Milan je tog jutra došao kod majke, popio kafu i bez ikakvih znakova neobičnog ponašanja rekao: "Idem, Maro, da radim." To je bio početak dana koji je izgledao sasvim uobičajeno.

Na parkingu tržnog centra Zona II ulazi u automobil, obavlja telefonski razgovor i kreće ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš, gde ima zakazan sastanak sa doktorkom.

10.30: Prerani dolazak u UKC Niš

Stiže ranije nego što je ugovoreno. Kratko se zadržava, a zatim izlazi iz zgrade.

Oko 11.00: Napušta UKC Niš

Ovo je trenutak kada počinje najvažniji deo njegove rute, deo koji većina istražnih tragova kasnije potvrđuje kao jedini pouzdan.

11.30: Prolazak kroz Jelašnicu

Trideset minuta kasnije Milan se nalazi u Jelašnici. Ovo je vreme koje u potpunosti odgovara putanji ka Donjoj Studeni i dalje ka Bojaninim vodama.

11.40 Ključni snimak: Sigurnosna kamera u Donjoj Studeni snima Milana živog i u pokretu

Samo deset minuta nakon Jelašnice, sigurnosna kamera u Donjoj Studeni registruje njegov automobil. Na snimku je vidljivo da se normalno kreće, bez naglih skretanja, zaustavljanja ili ikakvih znakova problema.

Ovo je poslednja vizuelna potvrda o njegovom kretanju pre nego što se uputio ka Suvoj planini.

Pet minuta nakon prolaska kroz Donju Studenu Milan šalje supruzi kratku poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić.