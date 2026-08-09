Zmije se pojavljuju u crkvi svakog avgusta, a onda misteriozno nestaju! Turisti masovno dolaze da vide čudo
Dok se većina turista na Kefaloniji divi kristalno čistom moru i plažama, na ovom grčkom ostrvu svake godine u avgustu dešava se prizor koji izgleda kao da je izašao iz neke drevne legende - stotine vernika dolaze u crkvu Panagia Fidousa da vide "Bogorodičine zmije", neobična bića koja se, prema predanju, pojavljuju u hramu pred Veliku Gospojinu, a potom misteriozno nestaju.
Neobične zmije, poznate i kao Svete zmije ili "agiofide“, tradicionalno se pojavljuju između 6. i 15. avgusta u crkvi Panagia Lagouvarda, poznatoj i kao Panagia Fidousa, u oblasti Markopoulo.
Prema verovanju, zmije se u crkvi pojavljuju dan ili dva pred Veliku Gospojinu, razmile se po oltaru i zvoniku, ostaju do završetka liturgije, a zatim izlaze iz crkve i nestaju.
Posebno intrigira činjenica da se njihova pojava vezuje za određeni period u avgustu, pa se na Kefaloniji ovaj događaj iz godine u godinu dočekuje sa velikom pažnjom.
Vernici ih smatraju svetim i veruju da dodir sa njima donosi blagoslov i sreću. Nakon liturgije sveštenici ih iznose, a vernici ih dodiruju, dok ih pojedini čak stavljaju na glavu i puštaju da im puze po telu.
Još neobičnije je verovanje da neke od ovih zmija na glavi imaju mali znak nalik krstiću.
U Fejsbuk grupi "Grčka info" i ove godine se pojavila objava o ovom upečatljivom fenomenu na grčkom ostrvu Kefalonija. Prenosimo je u celosti.
Zašto je ova crkva toliko poznata?
- Svake godine na praznik Velika Gospojina, u crkvu pristižu zmije, koje se razmile po oltaru i zvoniku. Obično dolaze dan dva pred praznik, ostaju dok se ne odsluži liturgija na Veliku Gospojinu, a potom izlaze i nestaju svaka na svoju stranu. Nije poznato koje godine tačno su počele da dolaze. Zna se samo sledeće: kada su Grci 1924. prešli na novi kalendar, Velika Gospojina je pomerena za trinaest dana unapred. Međutim, zmije su izgleda rešile da ispoštuju stari kalendar i nastavile da se pojavljuju isključivo 15. avgusta. Dakle ako želite da prisustvujete ovom čudu, morate doći u crkvu Gospe Fiduse 15. avgusta, a ne 28. kada mi inače slavimo Veliku Gospojinu - navodi se u objavi.
Kako izgleda služba sa zmijama u crkvi?
Iako su zmije otrovnice, nikoga do sada nisu povredile. Delimično i zbog toga što su im čeljusti tako raspoređene da ne mogu da povrede čoveka. U novije vreme, za njih su napravljeni stakleni sanduci u koje ih sveštenici sklone zbog njihove bezbednosti, jer se može desiti da ih neko nagazi ili povredi. Nakon liturgije, sveštenik vadi zmije i vernici ih mogu dodirnuti radi blagoslova. Ljudi ih čak stavljaju na glavu i dozvoljavaju zmijama da im puze po telu, jer smatraju da će im doneti sreću. Zanimljivo je da mnoge zmije imaju i maleni krstić na glavi. Inače ova bića nazivaju se još i svete zmije, Bogorodičine zmije ili agiofide.
Crkva na Kefaloniji – Legenda o nastanku
- Naravno, ovakvi događaji moraju biti inspiracija za zanimljive legende. Govori se da je na samom početku 18. veka, Kefaloniju napao ozloglašeni gusar Barbarosa. Monahinje koje su u tom trenutku boravile u crkvi, pomolile su se Bogu da ih pretvori u zmije, kako ih gusari ne bi zarobili. Njihove molitve su uslišene, monahinje su pretvorene u zmije i tako spašene gusarskog varvarstva. Verovanje kaže: što se više zmija pojavi, to će godina biti naprednija. Međutim zabeleženo je da u dva navrata zmije nisu došle u crkvu. Prvi put 1941. kada su ostrvo okupirali Italijani, a drugi put 1953. kada je Kefaloniju zadesio najstrašniji zemljotres u novijoj istoriji. Zato se smatra da, ukoliko zmije ne dođu, Kefalonci mogu očekivati veliko zlo u toj godini - zaključuje se u objavi.