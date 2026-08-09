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Dok se većina turista na Kefaloniji divi kristalno čistom moru i plažama, na ovom grčkom ostrvu svake godine u avgustu dešava se prizor koji izgleda kao da je izašao iz neke drevne legende - stotine vernika dolaze u crkvu Panagia Fidousa da vide "Bogorodičine zmije", neobična bića koja se, prema predanju, pojavljuju u hramu pred Veliku Gospojinu, a potom misteriozno nestaju.

Prema verovanju, zmije se u crkvi pojavljuju dan ili dva pred Veliku Gospojinu, razmile se po oltaru i zvoniku, ostaju do završetka liturgije, a zatim izlaze iz crkve i nestaju.

Posebno intrigira činjenica da se njihova pojava vezuje za određeni period u avgustu, pa se na Kefaloniji ovaj događaj iz godine u godinu dočekuje sa velikom pažnjom.

Vernici ih smatraju svetim i veruju da dodir sa njima donosi blagoslov i sreću. Nakon liturgije sveštenici ih iznose, a vernici ih dodiruju, dok ih pojedini čak stavljaju na glavu i puštaju da im puze po telu.

Još neobičnije je verovanje da neke od ovih zmija na glavi imaju mali znak nalik krstiću.

Zmije u crkvi na Kefaloniji se pojavljuju uoči Velike Gospojine Foto: Printscreen Ionian TV

U Fejsbuk grupi "Grčka info" i ove godine se pojavila objava o ovom upečatljivom fenomenu na grčkom ostrvu Kefalonija. Prenosimo je u celosti.

Zašto je ova crkva toliko poznata?

- Svake godine na praznik Velika Gospojina, u crkvu pristižu zmije, koje se razmile po oltaru i zvoniku. Obično dolaze dan dva pred praznik, ostaju dok se ne odsluži liturgija na Veliku Gospojinu, a potom izlaze i nestaju svaka na svoju stranu. Nije poznato koje godine tačno su počele da dolaze. Zna se samo sledeće: kada su Grci 1924. prešli na novi kalendar, Velika Gospojina je pomerena za trinaest dana unapred. Međutim, zmije su izgleda rešile da ispoštuju stari kalendar i nastavile da se pojavljuju isključivo 15. avgusta. Dakle ako želite da prisustvujete ovom čudu, morate doći u crkvu Gospe Fiduse 15. avgusta, a ne 28. kada mi inače slavimo Veliku Gospojinu - navodi se u objavi.

Kako izgleda služba sa zmijama u crkvi?

Iako su zmije otrovnice, nikoga do sada nisu povredile. Delimično i zbog toga što su im čeljusti tako raspoređene da ne mogu da povrede čoveka. U novije vreme, za njih su napravljeni stakleni sanduci u koje ih sveštenici sklone zbog njihove bezbednosti, jer se može desiti da ih neko nagazi ili povredi. Nakon liturgije, sveštenik vadi zmije i vernici ih mogu dodirnuti radi blagoslova. Ljudi ih čak stavljaju na glavu i dozvoljavaju zmijama da im puze po telu, jer smatraju da će im doneti sreću. Zanimljivo je da mnoge zmije imaju i maleni krstić na glavi. Inače ova bića nazivaju se još i svete zmije, Bogorodičine zmije ili agiofide.

Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Crkva na Kefaloniji – Legenda o nastanku