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Prvog dana primene novih pravila za mlade vozače u Crnoj Gori jedan vozač, prema sopstvenim navodima, kažnjen je sa 300 evra jer je upravljao automobilom čija snaga prelazi dozvoljenih 80 kW. On tvrdi da nije znao da je novo ograničenje zvanično stupilo na snagu, kao i da građani nisu bili dovoljno obavešteni.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljena je ispovest čitaoca koji tvrdi da je kažnjen upravo zbog novog ograničenja za mlade vozače.

Kako navodi, policija ga je zaustavila, nakon čega mu je izrečena kazna od 300 evra jer je upravljao vozilom koje prelazi propisanu snagu.

- Nisam ni znao da je to zvanično uvedeno, niko me nije obavestio. Rekao sam to policajcu, ali mi je odgovorio da ga to ne zanima. Nemam drugo vozilo osim ovog koje prelazi broj kilovata - naveo je čitalac, prenosi „Podgorički vremeplov“.

Posebno ga je, kako tvrdi, iznenadilo što je kazna usledila već prvog dana primene novih pravila.

- MUP CG stalno šalje poruke, pa me čudi da za ovo nisu mogli da obaveste građane. Nismo znali da je uvedeno i nije bilo nikakvog upozorenja, već odmah kazna od 300 evra - naveo je on.

Vozač je u svojoj objavi posebno istakao da, prema njegovim tvrdnjama, nije napravio druge saobraćajne prekršaje.

- Nisam vozio pijan i nisam prekršio ograničenje brzine ni za jedan kilometar na sat - rekao je čitalac.

Novo ograničenje za mlade vozače

Podsećamo, izmenama propisa u Crnoj Gori uvedena su dodatna ograničenja za mlade vozače, među kojima je i zabrana upravljanja vozilima čija je snaga veća od 80 kW.

Upravo je to ograničenje, prema navodima čitaoca, bilo razlog zbog kojeg je kažnjen.